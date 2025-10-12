Síguenos en::
Arquero que le atajó tres penaltis a la Roma dejó 'tirada' a la Selección de Turquía

Arquero que le atajó tres penaltis a la Roma dejó 'tirada' a la Selección de Turquía

Se trata de Berke Özer, guardameta que venía de brillar con el Losc Lille contra la Roma. Se enteró que no sería titular contra Bulgaria y abandonó la concentración del combinado turco.

Por: AFP
Actualizado: 12 de oct, 2025
Berke Özer, arquero turco del Losc Lille.
Berke Özer, arquero turco del Losc Lille.
Getty Images.

