Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugadores y técnicos de América Sub-17, en el ojo del huracán por brutal agresión a árbitro

Jugadores y técnicos de América Sub-17, en el ojo del huracán por brutal agresión a árbitro

Este domingo, en medio del Torneo de las Américas, de divisiones menores que se juega año a años con buen suceso en Cali, se presentó un bochornoso hecho.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
jugadores-america-de-cali-sub-17-arbitro.png
Árbitro, Fernando Velázquez Amado, fue atacado por jugadores de América de Cali Sub-17
