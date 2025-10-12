Jugadores y técnicos de América Sub-17, en el ojo del huracán por brutal agresión a árbitro

El Torneo de las Américas es un campeonato que reúne en Cali a los nuevos talentos del fútbol y a equipos de todo el país, en diferentes categorías. Y para este año, todo marchó por buen curso, con un relevante nivel deportivo y se contó con la presencia de veedores de clubes del balompié colombiano e incluso venidos desde el exterior.

En medio de todo esto, hace pocas horas se presentó una agresión en contra de una terna arbitral y los señalados fueron jugadores de la Sub-17 de América de Cali e incluso algunos entrenadores que arremetieron en contra del juez central Fernando Velásquez Amador, a quien se le vio tratando de huir de los golpes, además de los improperios de todo tipo que se escucharon.

Esto lo denunció en su cuenta de X el periodista Juan Cortés, de 'Blu Radio' y 'Gol Caracol'. "Inaceptable lo que sucedió hoy en el Torneo De Las Américas contra el juez Fernando Velásquez, atacado por una turba. Entre los agresores hay varios ex profesionales. Una vergüenza total y una mancha más", publicó el referido comunicador.

Según fuentes consultadas y que estaban en la cancha en la que se jugó el duelo entre Academia Alemana y América, el lío se dio luego de que a los escarlatas se les anulara un gol y al final de los 90 minutos, los reclamos fueron subiendo de tono, hasta pasar a los golpes.



Ahora se espera que se presente el comunicado oficial de parte de los organizadores del campeonato y ver las medidas que se tomarán en contra de los agresores.

Inaceptable lo que sucedió hoy en el Torneo De Las Américas contra el juez Fernando Velázquez Amador, que fue atacado por una turba que incluye a jugadores de @AmericadeCali sub 17 y en donde entre los agresores hay varios ex profesionales. Una vergüenza total y una mancha más… pic.twitter.com/VpeCGLFsEv — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) October 12, 2025