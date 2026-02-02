Arsenal vs. Chelsea, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal de la Copa de la Liga inglesa

Mikel Arteta dijo que el Arsenal está «buscando activamente» un sustituto para el lesionado Mikel Merino en las últimas horas del mercado de fichajes. Merino, que ha sido una pieza clave en el mediocampo y el ataque de los Gunners, podría perderse el resto de la temporada por una fractura en el pie derecho que requiere cirugía.

Arteta destacó la importancia de la ausencia del internacional español en la lucha del Arsenal por ganar cuatro trofeos. El técnico del Arsenal espera que su club pueda fichar a un nuevo jugador para llenar el vacío antes de la fecha límite del lunes. «Estamos buscando activamente opciones y seguiremos haciéndolo», declaró Arteta a los periodistas el lunes.

«Cuando pierdes a un jugador tan importante como él a cuatro meses del final y con todas las competiciones por disputar, tienes que buscar y hacer todo lo posible para ver si hay algún jugador disponible». La pérdida de Merino se ha visto atenuada por el regreso del delantero alemán Kai Havertz.



Hubo más buenas noticias para el Arsenal, ya que Arteta reveló que la lesión que mantuvo al extremo inglés Bukayo Saka fuera del partido del sábado, ganado por 4-0 al Leeds, es leve. «Hoy él (Saka) estaba mejor. Veamos cómo responde. No parece nada demasiado grave», añadió Arteta antes del partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga contra el Chelsea el martes. «Tendremos que esperar para ver si estará disponible para mañana o para el fin de semana».

El Arsenal sigue en camino de conseguir un cuádruple sin precedentes. El equipo de Arteta tiene una ventaja de seis puntos en la cima de la Premier League, ha avanzado a los octavos de final de la Champions League y se enfrentará al Wigan, de tercera división, en la cuarta ronda de la FA Cup.

Pero el español está enfocado en llegar a la final de la Copa de la Liga como la primera oportunidad de su equipo para poner fin a una sequía de seis años sin trofeos. El Arsenal tiene una ventaja de 3-2 sobre el Chelsea antes del partido de vuelta en su estadio, el Emirates Stadium.

Arsenal buscará conservar su ventaja en la serie de semifinales de la Copa de la Liga Foto: AFP.

«El siguiente partido es siempre el más importante. Y es el más cercano, al menos, para llegar a la final», dijo Arteta. «Realmente necesitamos crear el ambiente, la energía y la confianza de que lo vamos a conseguir».



Arsenal vs. Chelsea, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal de la Copa de la Liga inglesa

El derbi del noroeste de Londres se llevará a cabo este martes a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión de 'ESPN' y 'Disney+'. Además, podrán conocer el resultado del juego, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, aseguró este lunes que no precipitará el regreso de Estêvão desde Brasil, donde el delantero viajó por motivos personales, lo que ya le hizo perderse el partido del fin de semana.

El joven delantero de 18 años se perderá la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga del martes en el campo del Arsenal, donde los Blues deben intentar remontar el 3-2 de la ida para clasificarse a la final.

Chelsea tendrá que remontar el marcador para clasificar a la final de la Copa de la Liga AFP

"Está pasando por un momento realmente difícil por razones personales y está de permiso por compasión", declaró Rosenior en la rueda de prensa previa al partido contra los Gunners. "No le voy a meter ninguna presión. Tiene que hacer lo correcto para él y sentir que está en condiciones para rendir para el equipo", añadió el técnico sin dar más precisiones sobre los motivos del viaje a Brasil del futbolista.

Sin Estêvão, el Chelsea remontó el sábado un 2-0 en contra para lograr una victoria por 3-2 ante el West Ham, dando continuidad a los buenos resultados de Rosenior desde que se hizo cargo del equipo en sustitución del italiano Enzo Maresca, cesado por los malos resultados.

Con Rosenior en el banquillo, el Chelsea ha ganado seis de sus siete partidos disputados. La única derrota fue, precisamente, ante el Arsenal hace una semana en el partido de ida de semifinales de la Copa de la Liga.