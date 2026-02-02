Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Arsenal vs. Chelsea, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal de la Copa de la Liga inglesa

Arsenal vs. Chelsea, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal de la Copa de la Liga inglesa

Los 'gunners' buscarán conservar la ventaja de 3-2 que tienen en la serie y clasificar a la final de la Carabao Cup frente a su hinchada en el Emirates Stadium. ¡Prográmese con el partido!

Por: AFP
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Arsenal vs. Chelsea
Arsenal vs. Chelsea
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad