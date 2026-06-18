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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026; primer clasificado a dieciseisavos

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026; primer clasificado a dieciseisavos

Terminó la segunda jornada de esta zona del Mundial 2026 y ya hay noticias con relación a los que seguirán en carrera y los que complicaron su continuidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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México derrotó a Corea del Sur y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial 2026
México derrotó a Corea del Sur y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial 2026
AFP

México, uno de los tres anfitriones, se convirtió este jueves en el primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026, al vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Luis Romo, al minuto 50, hizo el gol para la victoria azteca al aprovechar un error del portero surcoreano, que desató la locura de la mayoría de los 45.522 espectadores que colmaron el estadio.

Con el triunfo, el Tri además se aseguró el liderato del Grupo A, tras el empate 1-1 más temprano entre Sudáfrica y República Checa.

Durante el partido, el local generó pocas oportunidades de gol. Una de ellas fue un cabezazo en el primer tiempo de Julián Quiñones, que fue atajado por el arquero surcoreano.

En el segundo tiempo, un tiro al arco del mexicano Obed Vargas fue también bloqueado por el guardameta asiático.

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México culminó el encuentro sufriendo ante los embates de Corea del Sur, que buscaba desesperadamente el empate.

En el segundo tiempo, una atajada doble del portero mexicano, Raúl Rangel, permitió que el arco local se mantuviera en cero.

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Tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026

1. México - 6 pts. (+3)
2. Corea del Sur - 3 pts. (0)
3. República Checa - 1 pts. (-1)
4. Sudáfrica - 1 pts. (-2)

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