Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras victorias de Suiza y Canadá

Canadá quedó este jueves en el umbral de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al aplastar 6-0 a Catar y celebrar su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión.

Jonathan David hizo un triplete, con goles en los minutos 29, 45+3 y 90+2, para liderar la avasallante victoria del equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsch en Vancouver por la segunda fecha del Grupo B.

Cyle Larin (16'), Nathan-Dylan Saliba (64') y Mohamed Naceur Almanai (75'), en propia puerta, firmaron los otros tantos.

Los coanfitriones quedan al frente de la serie junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda.



Con Bosnia-Herzegovina y Catar con apenas un punto cada una, solo un desastre evitaría el pase de Canadá.

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Ya ganó el enfrentamiento directo con Catar, primer criterio de desempate en las llaves.

Y al haber empatado 1-1 en su debut con los bosnios, un eventual desempate a puntos sería resuelto por la diferencia de goles, ampliamente a su favor (+6 por -3).

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Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32') y Assim Madibo (53'), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda.

Canadá ganó, gustó y goleó 6-0 a Catar en el Mundial 2026 AFP

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

1. Canadá - 4 pts. (+6)

2. Suiza - 4 pts. (+3)

3. Bosnia y Herzegovina - 1 pts. (-3)

4. Catar - 1 pts. (-6)

Programación de la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá

Día: miércoles 24 de junio.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: BC Place Vancouver.

Bosnia y Herzegovina vs. Catar

Día: miércoles 24 de junio.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Seattle.

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026 AFP

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Resultados del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1



Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Catar 1-1 Suiza

Fecha 2

