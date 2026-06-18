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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras victorias de Suiza y Canadá

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras victorias de Suiza y Canadá

A falta de una sola jornada para que se baje el telón de esta zona, los anfitriones del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y México, sacaron una importante ventaja.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Canadá venció 6-0 a Catar, en la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
Canadá venció 6-0 a Catar, en la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
AFP

Canadá quedó este jueves en el umbral de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al aplastar 6-0 a Catar y celebrar su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión.

Jonathan David hizo un triplete, con goles en los minutos 29, 45+3 y 90+2, para liderar la avasallante victoria del equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsch en Vancouver por la segunda fecha del Grupo B.

Acción de juego entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en juego del grupo B del Mundial 2026.
Gol Caracol

A Suiza le bastó un cuarto de hora para golear a Bosnia; 4-1 en la segunda fecha del Mundial 2026

Cyle Larin (16'), Nathan-Dylan Saliba (64') y Mohamed Naceur Almanai (75'), en propia puerta, firmaron los otros tantos.

Los coanfitriones quedan al frente de la serie junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda.

Con Bosnia-Herzegovina y Catar con apenas un punto cada una, solo un desastre evitaría el pase de Canadá.

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Ya ganó el enfrentamiento directo con Catar, primer criterio de desempate en las llaves.

Y al haber empatado 1-1 en su debut con los bosnios, un eventual desempate a puntos sería resuelto por la diferencia de goles, ampliamente a su favor (+6 por -3).

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Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32') y Assim Madibo (53'), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda.

Canadá ganó, gustó y goleó 6-0 a Catar en el Mundial 2026
Canadá ganó, gustó y goleó 6-0 a Catar en el Mundial 2026
AFP

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

1. Canadá - 4 pts. (+6)
2. Suiza - 4 pts. (+3)
3. Bosnia y Herzegovina - 1 pts. (-3)
4. Catar - 1 pts. (-6)

Programación de la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026
Suiza vs. Canadá
Día: miércoles 24 de junio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: BC Place Vancouver.

Bosnia y Herzegovina vs. Catar
Día: miércoles 24 de junio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Seattle.

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
AFP

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Resultados del grupo B del Mundial 2026
Fecha 1

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
  • Catar 1-1 Suiza

Fecha 2

  • Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
  • Canadá 6-0 Catar
Canadá celebra la goleada sobre Catar en la fecha 2 del Mundial 2026
Gol Caracol

Canadá no tuvo piedad de Catar y le pasó por encima; goleada 6-0 en el Mundial 2026

Jonathan David marcó triplete en la victoria 6-0 de Canadá sobre Catar en el Mundial 2026
Gol Caracol

Jonathan David, al mejor estilo de Lionel Messi; triplete en Canadá 6-0 Catar en el Mundial 2026

Mohamed Manai marcó un autogol en Catar vs Canadá por el Mundial 2026
Gol Caracol

Insólito autogol de Mohamed Manai en el Mundial 2026; a Catar no les salió nada contra Canadá

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