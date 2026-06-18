Insólito autogol de Mohamed Manai en el Mundial 2026; a Catar no les salió nada contra Canadá

Lo que fue alegría en la primera jornada del Mundial 2026, por empatar frente a Suiza y así sumar su primer punto en la historia de las citas orbitales, se convirtió en una tragedia en la segunda jornada.

Catar perdió 6-0 y uno de esos goles fue en propia puerta. Cuando transcurría el minuto 75', Jacob Shaffelburg remató y Mohamed Manai, en su afán por despejar, marcó un autogol.

Mohamed Manai, de Catar, anotó un autogol en Canadá 6-0 Catar por el Mundial 2026 AFP

Vea el autogol de Mohamed Manai en Canadá vs Catar el Mundial 2026

Y LLEGÓ EL QUINTO PARA CANADÁ



Mohammed Manai intentó rechazar el tiro, pero terminó marcando en propia puerta para el 5-0 ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NQuYiWrmEf — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026