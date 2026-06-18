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Gol Caracol  / Insólito autogol de Mohamed Manai en el Mundial 2026; a Catar no les salió nada contra Canadá

Insólito autogol de Mohamed Manai en el Mundial 2026; a Catar no les salió nada contra Canadá

Como si algo más le faltara al conjunto de Julen Lopetegui, no solo perdió y fue goleado, sino que además sufrió un tanto en propia puerta en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Mohamed Manai marcó un autogol en Catar vs Canadá por el Mundial 2026
Mohamed Manai marcó un autogol en Catar vs Canadá por el Mundial 2026
AFP

Lo que fue alegría en la primera jornada del Mundial 2026, por empatar frente a Suiza y así sumar su primer punto en la historia de las citas orbitales, se convirtió en una tragedia en la segunda jornada.

Acción de juego entre República Checa y Sudáfrica en partido por el grupo A del Mundial 2026.
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Gol Caracol

Así fue el empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica, por el partido del grupo A del Mundial 2026

Catar perdió 6-0 y uno de esos goles fue en propia puerta. Cuando transcurría el minuto 75', Jacob Shaffelburg remató y Mohamed Manai, en su afán por despejar, marcó un autogol.

Mohamed Manai, de Catar, anotó un autogol en Canadá 6-0 Catar por el Mundial 2026
Mohamed Manai, de Catar, anotó un autogol en Canadá 6-0 Catar por el Mundial 2026
AFP

Vea el autogol de Mohamed Manai en Canadá vs Catar el Mundial 2026

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Canadá derrotó a Catar por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
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Reviva la victoria de Canadá 6-0 Catar por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026

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