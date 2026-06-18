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Gol Caracol  / Jonathan David, al mejor estilo de Lionel Messi; triplete en Canadá 6-0 Catar en el Mundial 2026

Jonathan David, al mejor estilo de Lionel Messi; triplete en Canadá 6-0 Catar en el Mundial 2026

Después de haberse reportado a los minutos 29' y 45+3', el delantero, Jonathan David, volvió a inflar las redes al 90+'2, tras aprovechar un rebote en el área.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Jonathan David marcó triplete en la victoria 6-0 de Canadá sobre Catar en el Mundial 2026
Jonathan David marcó triplete en la victoria 6-0 de Canadá sobre Catar en el Mundial 2026
AFP

Jonathan David estuvo intratable en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Este jueves 18 de junio, fue la figura, marcando triplete en el 6-0 de Canadá sobre Catar.

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
Gol Caracol

Vea el golazo de Jonathan David con Canadá vs Catar en el Mundial 2026; anotó de volea

El tercero de los canadienses llegó al minuto 90+2', aprovechando un rebote que quedó adentro del área. De esa manera, repitió lo hecho por Messi, que hizo tres en contra Argelia.

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026
AFP

Vea el tercer gol de Jonathan David en Canadá 6-0 Catar en el Mundial 2026

Mohamed Manai marcó un autogol en Catar vs Canadá por el Mundial 2026
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Insólito autogol de Mohamed Manai en el Mundial 2026; a Catar no les salió nada contra Canadá

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Reviva la victoria de Canadá 6-0 Catar por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026

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