Jonathan David, al mejor estilo de Lionel Messi; triplete en Canadá 6-0 Catar en el Mundial 2026

Jonathan David estuvo intratable en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Este jueves 18 de junio, fue la figura, marcando triplete en el 6-0 de Canadá sobre Catar.

El tercero de los canadienses llegó al minuto 90+2', aprovechando un rebote que quedó adentro del área. De esa manera, repitió lo hecho por Messi, que hizo tres en contra Argelia.

Jonathan David celebra un gol con Canadá contra Catar por el Mundial 2026 AFP

Vea el tercer gol de Jonathan David en Canadá 6-0 Catar en el Mundial 2026

SET Y PARTIDO PARA CANADÁ



Jonathan David marcó el 6-0 y el tercero en la cuenta personal para llevarse el balón en la victoria ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/K6acjjlMga — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026