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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones en el grupo C, del Mundial 2026, tras Brasil 3-0 Haití

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo C, del Mundial 2026, tras Brasil 3-0 Haití

La 'canarinha' goleó este viernes a los haitianos, logrando su primera victoria en el certamen mundialista, al igual que Marruecos; quien entró en la pelea por el liderato del grupo C.

Por: AFP
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
La Selección de Brasil es parcialmente líder del grupo C, en el Mundial 2026.
La Selección de Brasil es parcialmente líder del grupo C, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Con Ronaldo Nazário como testigo, Matheus Cunha revalorizó el dorsal 9 de Brasil con dos goles en la victoria 3-0 contra Haití este viernes en Filadelfia y dejó a los pentacampeones del mundo a un suspiro de los dieciseisavos de final del Mundial.

El último gran, y quizás mejor, centrodelantero de la Seleção presenció desde un palco del Lincoln Financial Field, con la inmejorable compañía de Ronaldinho Gaúcho, la resurrección de su país en Norteamérica 2026.

Acción de juego en el encuentro entre Escocia vs. Marruecos, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Marruecos venció 1-0 a Escocia y tomó ventaja en el grupo C, por el Mundial 2026

Matheus Cunha festejando su doblete, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el segundo gol de Matheus Cunha, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026

El Scratch de Carlo Ancelotti tomó venganza del flojo debut en el Grupo C contra Marruecos (1-1) y decretó la primera eliminación del torneo, la de Haití, sin opciones de avanzar de ronda con una fecha por jugar en su primera participación mundialista en 52 años.

Los sudamericanos, en cambio, treparon a la punta de su zona con cuatro unidades, las mismas de Marruecos, al que superan por diferencia de gol. Ambos están prácticamente clasificados a la siguiente instancia.

Vinícius Júnior festejando anotación con Brasil, en el Mundial 2026.
Vinícius Júnior festejando anotación con Brasil, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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El pase virtual fue logrado por un doblete de una de las novedades de Ancelotti en la titular: Matheus Cunha, quien honró el número que Ronaldo llevó en la espalda en la conquista de la Copa del Mundo en 2002, la última cargada por Brasil.

Por otra parte, aunque fue la figura de la noche, y demostró que no solo aporta goles sino movilidad y asociación, Cunha dejó el campo en el minuto 64 para permitir el debut mundialista de Endrick.

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La perla de 19 años, que llegó a celebrar un tanto, luego invalidado por fuera de juego, fue aclamado por la torcida de un Brasil que cerrará la primera ronda ante Escocia el miércoles en Miami, en un choque que puede valer la punta del grupo.

El mismo día, en Atlanta, Haití se despedirá ante Marruecos.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo C, por el Mundial 2026:

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Pos.EquipoPJGDPTS
1Brasil2+34
2Marruecos2+14
3Escocia203
4Haití2-40
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