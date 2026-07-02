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Gol Caracol  / Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Cristiano Ronaldo en Portugal-Croacia

Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Cristiano Ronaldo en Portugal-Croacia

Cristiano Ronaldo dijo presente este jueves en el duelo del Mundial 2026 entre portugueses y croatas y siguió aumentando sus cifras jugando para los lusos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal contra Croacia en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal contra Croacia en el Mundial 2026
AFP

En la jornada de este jueves en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se movió nuevamente la tabla de máximos anotadores, por los goles marcados por el español Oyarzabal, en el triunfo de la roja sobre una débil Austria, y también por un tanto que marcó el estelar Cristiano Ronaldo en el duelo entre Portugal y Croacia, luego de un cobro de tiro penalti. Oyarzabal quedó con 4 dianas, mientras que CR7 llegó a 3.

Selección de Portugal.
Gol Caracol

Portugal y Cristiano Ronaldo viven en el Mundial 2026; sufrido triunfo 2-1 sobre Croacia y a octavos

Hay que recordar que en la cima de los goleadores están Lionel Messi y Kylian Mbappe, con 6 anotaciones. Claro, que el '10' de Argentina jugará este viernes 3 de julio frente a Cabo Verde (5:00 p.m) y tendrá una nueva oportunidad de alargar su cuenta personal. Haaland (Noruega), y Kane (Inglaterra) son los escoltas con 5 festejos en el certamen organizado por la FIFA.

Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

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6 goles: Mbappé (Francia), Messi (Argentina)
5 goles: Haaland (Noruega), Kane (Inglaterra)
4 goles: O. Dembélé (Francia), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil), Oyarzabal (España),
3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Quiñones (México), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo),
Cristiano Ronaldo (Portugal)

2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Bellingham (Inglaterra), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Gueye (Senegal), Jimenez (México), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mejía (Colombia), Pepe (Costa de Marfil), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)

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