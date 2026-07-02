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Gol Caracol  / Portugal y Cristiano Ronaldo viven en el Mundial 2026; sufrido triunfo 2-1 sobre Croacia y a octavos

Portugal y Cristiano Ronaldo viven en el Mundial 2026; sufrido triunfo 2-1 sobre Croacia y a octavos

En un complicado partido, Portugal tuvo que esforzarse este jueves para seguir en competencia en el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo marcó uno de los goles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Selección de Portugal.
Selección de Portugal.
AFP.

La Selección de Portugal sufrió, sudó, corrió y lucho para mantenerse en competencia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves, dio vuelta en el marcador para vencer 2-1 a Croacia, en el estadio de la ciudad de Toronto, ante la alegría de sus aficionados. Cristiano Ronaldo, de penalti, y de Ramos, a los minutos 68 y 90+4, respectivamente. Por los croatas anotó Iván Perisic.

Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal contra Croacia en el Mundial 2026
Gol Caracol

Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Cristiano Ronaldo en Portugal-Croacia

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal.
Gol Caracol

Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Croacia, en el Mundial 2026

El duelo entre el par de seleccionados europeos fue intenso y vibrante, con dominio alterno; pero con un mejor remate de compromiso de los portugueses, que festejaron con todo en el propio césped, mientras que sus seguidores brincaron y se abrazaron en las gradas del escenario canadiense.

Al final del compromiso, se presentó una acción de fuera de lugar, en la que se consultó el VAR, y se anuló el gol de Gvardiol, de Croacia. La decisión encendió a los aficionados croatas concentrados en el fondo sur, junto a la portería portuguesa. Decenas de botellas de agua cayeron sobre el césped e interrumpieron la reanudación del juego, en un cierre crispado que añadió dramatismo a una eliminación ya dolorosa. El partido terminó entre protestas croatas, alivio portugués y una imagen de época: Ronaldo vivo en el Mundial y Modric de despedida. Antes, a los albirrojos le invalidaron par tantos a Sucic (80) y Vlasic (56).

Así CR7 seguirá en competencia en la Copa del Mundo y ahora deberá enfrentarse en los octavos de final con España, el 6 de julio en Dallas. Mientras tanto el que se despidió fue Luka Modric, quien a sus 40 años no alcanzará a un nuevo Mundial.

Ivan Perišic, jugador de Croacia.
Gol Caracol

Vea el gol de Ivan Perišić en Portugal vs. Croacia, en el Mundial 2026

Jhon Arias en su infancia.
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Selección Colombia

"Jhon Arias era 'gordito', pero siempre sorprendía; tenía talento y marcaba la diferencia"

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Con 41 años Ronaldo y 40 Modric, dos de los cuatro futbolistas que han superado las 200 internacionalidades, el partido tenía aire de despedida. Para uno de ellos, casi con toda seguridad, era el último encuentro de un Mundial.

Portugal evitó que lo fuera para Cristiano, que volvió a marcar en su sexto torneo mundialista, y condenó a Modric a una eliminación cruel, en una noche en la que Croacia rozó la prórroga y se quedó sin nada, con las manos vacías y una tristeza grande.

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Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal.
Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal.
AFP.

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