Julián Álvarez culminó su gran semana guiando este sábado al triunfo al Atlético de Madrid, con un doblete en la goleada 5-2 de su equipo ante el Real Madrid en el gran derbi de la capital, en la 7ª jornada de la LaLiga.

Con esta derrota, el equipo blanco pierde su condición de invicto, aunque sigue líder con 18 puntos, a la espera de lo que pueda hacer el Barcelona, segundo con 16 unidades, ante la Real Sociedad el domingo en Montjuic.

El Atlético, que había tenido un inicio de campaña irregular con tres empates y una derrota, se acerca a los puestos de cabeza al subir al cuarto lugar, ahora con 12 puntos.

Atlético le ganó al Real Madrid en el derbi de la Liga de España. AFP

Atlético 5-2 Real Madrid: vea acá todos los goles del derbi por Liga de España

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Le Normand cabeceó para poner el 1-0 del derbi madrileño tras un gran centro de Giuliano Simeone.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/DyhTsGuoGM — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡GOLAZO DE REAL MADRID!



Kylian Mbappé definió cruzado tras un pase espectacular de Arda Güler para poner el 1-1 en el Metropolitano.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/YON4EOrIuq — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡TREMENDO GOLAZO DE REAL MADRID!



Tras una gran jugada de Vinícius y el pase atrás, Arda Güler definió de sobrepique para dar vuelta el derbi madrileño.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/p9CU8PPEy5 — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Ahora si, Sorloth cabeceó para poner el empate tras un gran centro de Koke.



PAR-TI-DA-ZO en el Metropolitano.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/Z5s77pHzsJ — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Julián Álvarez convirtió de penal para poner nuevamente en ventaja al Colchonero sobre Real Madrid.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/LUlRP9BESF — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ!



El argentino y un formidable cobro de tiro libre que dejó sin chances a Courtois y marcó el 4-2 para Atlético de Madrid en el Derbi. #AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/HXeKUAbzDh — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡DERBI LIQUIDADO!



Griezmann definió con pierna derecha para que Atlético de Madrid golee 5-2 a Real Madrid en #LaLigaEnDSPORTS. #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/1wudTzCqZj — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025