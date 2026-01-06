Síguenos en:
Gol Caracol  / Barcelona vs. Athletic Bilbao: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Supercopa de España

Barcelona vs. Athletic Bilbao: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Supercopa de España

Este miércoles en el estadio Al Jawhara, en Yeda, Arabia Saudita, Barcelona y Athletic Bilbao rivalizarán por un cupo a la final de la Supercopa de España. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Lamine Yamal y Nico Williams se enfrentarán este miércoles en la Supercopa de España en Barcelona vs. Athletic Bilbao.
Fotos: AFP

