Hora y TV para ver en vivo toda la Supercopa de España 2026, con Real Madrid y Barcelona

La Supercopa de España se llevará a cabo en Medio Oriente entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero con 4 equipos que lucharán entre sí por el primer título de 2026.

Las escuadras participantes serán: Barcelona, campeón de la Liga de España y de la Copa del Rey; Real Madrid, subcampeón de ambos torneos; Atlético de Madrid, tercero de la Liga; y Athletic de Bilbao, cuarto de la Liga.

La novedad en esta oportunidad pasa porque será la primera vez que un cuarto de Liga asiste a este certamen, que en la edición anterior fue ganado por el ‘Barça’.

El formato de semifinales y final medirá en la jornada inaugural, la del 7 de enero, al Barcelona con el Athletic, mientras que al día siguiente, el jueves 8, será el turno para el derbi entre las 2 escuadras de Madrid.



Los vencedores irán directamente a la final, que se efectuará el domingo 11, mientras que los perdedores se devolverán a suelo ibérico inmediatamente, ya que en este evento no hay confrontación por el tercer lugar.

Los barcelonistas, aparte de defender el título ganado en 2025 frente al Real Madrid, buscan su corona 16 en este campeonato, mientras que los ‘merengues’ van por la 14. A su vez, el Bilbao acumula 3 Supercopas, mientras que Atlético posee 2.



Fechas y TV para ver la Supercopa de España 2026

Los 3 enfrentamientos se podrán observar en directo por televisión desde Colombia mediante la señal de Win, todos a las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

Programación completa:

⦁ Miércoles 7 de enero

2:00 p. m. - Barcelona vs. Athletic Bilbao

⦁ Jueves 8 de enero

2:00 p. m. - Real Madrid vs. Atlético de Madrid

⦁ Domingo 11 de enero

2:00 p. m. - final entre ambos ganadores