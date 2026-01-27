Síguenos en:
Gol Caracol  / Benfica vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el compromiso de la Champions League

Jornada decisiva en la Champions League, y Benfica que no contará con Richard Ríos por lesión, recibe en el Estadio da Luz al Real Madrid. ¡No se pierda este gran juego!

Actualizado: 27 de ene, 2026
Benfica y Real Madrid rivalizarán este miércoles en la Champions League.
Benfica y Real Madrid rivalizarán este miércoles en la Champions League.
