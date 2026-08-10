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Gol Caracol  / Betis, de 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, y un sentido mensaje por terremoto en Colombia

Betis, de 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, y un sentido mensaje por terremoto en Colombia

A través de sus redes sociales, Real Betis, de la Liga de España, se pronunció sobre el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Real Betis.
Real Betis.
Real Betis.

El Betis "muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia", un país del que son dos de los jugadores de su actual plantilla, el delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa.

El club sevillano, a través de redes sociales oficiales, ha expresado estas condolencias por un suceso que ha recibido con pesar, en particular estos dos futbolistas colombianos, ya que el terremoto ha tenido una magnitud 7,4 y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de un centenar de personas.

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El sismo, que tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se registró a las 07.34 hora local (12.34 GMT) a una profundidad de 82 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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