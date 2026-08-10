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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Santa Fe debe cumplir lo que dice Conmebol, de cara al partido contra River Plate"

"Santa Fe debe cumplir lo que dice Conmebol, de cara al partido contra River Plate"

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, aseguró en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que aún no tiene comunicación oficial sobre el juego por Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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AFP

Un terremoto sacudió a Colombia, este lunes 10 de agosto. Su magnitud fue de 7,4 causando afectaciones en varias edificaciones de diferentes ciudades. Razón por la que, con el paso de las horas, se han tomado medidas en los diversos sectores. Uno de ellos ha sido el ámbito del fútbol, ya que la Dimayor comunicó que no se jugarán partidos de Liga, ni de Copa, ni del Torneo, ni del campeonato femenino, en la presente semana.

Es así como surgió la duda con los clubes que tienen competencia internacional, es decir, Deportes Tolima, que mide fuerzas con Independiente del Valle, en Copa Libertadores, e Independiente Santa Fe que choca con River Plate, por la Copa Sudamericana. Justamente, sobre ese encuentro, que tendrá la ida el miércoles 12 de agosto, en el estadio El Campín, fue consultado el presidente del 'cardenal', Eduardo Méndez, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

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¿Cómo se encuentran todos en el club?
"Gracias a Dios; la familia y todos estamos bien. Además, lo que hemos indagado, los jugadores, cada una de sus familias y la parte administrativa, tampoco hubo novedades para tener en cuenta y se encuentran bien".

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¿Se va a jugar el partido contra River Plate?
"No hemos recibido comunicación de ningún ente deportivo. Conmebol no ha manifestado que se vaya a tomar alguna medida con respecto al partido. Nosotros hablamos con la Comisión Local y nos dijeron que el estadio Nemesio Camacho El Campín no había presentado novedades. Sin embargo, se iba a mirar otra vez. Hasta ahora, no se ha reportado nada ni novedades para tomar medidas. Estamos esperando a lo que diga Conmebol, pero no se ha pronunciado".

Santa Fe vs. Boyacá Chicó.
Santa Fe vs. Boyacá Chicó.
COLPRENSA.

¿Prefiere que se mantenga la fecha de dicho juego o que se cambie el día?
"Santa Fe debe cumplir lo que diga Conmebol y, difícilmente, se tiene acceso a hacer peticiones, tal y como pasó en Caracas y nos tocó esperar. Al final, cancelaron el partido, pero lo programaron en otro estadio. Lo que sí esperamos es que si no se va a jugar el miércoles 12 de agosto, no nos vaya a afectar, porque lo más seguro es que nos trasladen a otro país, como nos tocó en 2020 por cuestión de la pandemia. Todo eso se está estudiando y estamos a la espera de que Conmebol se manifieste".

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¿Se ampliará el plazo de inscripción de jugadores?
"Que sepa no. No nos ha llegado ningún comunicado al respecto".

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