Jhon Arias y su pareja buscan a alguien con avión privado para llevar médicos a Quibdó

Desde hace un par de horas, Jhon Arias ha estado muy pendiente de la situación en Colombia, causada por el fuerte terremoto que ya ha dejado cientos de víctimas en todo el territorio nacional.

Sin embargo, hay una ciudad en específico de la que el futbolista de Palmeiras ha estado muy pendiente, y se trata de Quibdó. Siendo el departamento de Chcó, uno de los más afectados por esta grave situación; justamente, Jhon ha estado muy activo en redes, tratando de ofrecer ayuda para los afectados por el terremoto de este lunes 10 de agosto.

“Hoy (lunes) quiero enviar toda mi solidaridad a mi gente de Quibdó, mi ciudad, y a todas las comunidades afectadas por el sismo ocurrido este lunes 10 de agosto, particularmente en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Estoy con ustedes y estoy totalmente dispuesto a ayudar y a poner todo mi apoyo a disposición de quienes hoy más lo necesiten. Si está en una zona afectada y necesita ayuda, recuerde estas líneas de emergencia: 123 — Línea Única de Emergencias, 119 — Bomberos de Quibdó, 132 — Cruz Roja y 144 — Defensa Civil Colombiana”, indicó en una publicación el jugador de la Selección Colombia.

Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras. Getty Images.

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Pero eso no fue todo, pues Arias también hizo importante anuncio en su cuenta de Instagram, donde también su esposa se reportó, pidiendo ayuda para poder enviar ayudas hasta nuestro país, y así poder aportar el granito de arena necesario, en el objetivo de encontrarle solución a este fenómeno sísmico, que le ha dado la vuelta al mundo.



“¿Algún amig@ en Colombia con avión privado? ¿O alguna empresa de aviones que nos alquile uno? (ya intenté contactar las más conocidas, pero no responden las llamadas). Necesitamos llevar a unos médicos para Quibdó porque no tenemos suficientes para una tragedia de esta magnitud”, publicó en una historia Alejandra Ayala, quien es la pareja sentimental del futbolista de Selección Colombia.

Esta misma historia, la reposteo Jhon Arias en su cuenta, dejando claro que su intención es ayudar a Quibdó, en esta grave situación que está pasando por el terremoto de 7.4, que sacudió al país en la madrugada de este lunes.

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Cabe destacar que ya la Dimayor se pronunció y aplazó todos los compromisos de esta semana; suspendiendo parcialmente todos los compromisos que ya se encontraban programados.

Por su parte, jugadores como Luis Díaz o instituciones tales como lo es el Real Madrid, han alzado la voz y ya enviaron un emotivo mensaje para todo el pueblo colombiano, por medio de sus redes sociales.