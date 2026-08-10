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Gol Caracol  / Jugador del Barcelona, nuevo fichaje del Liverpool; "hay opción de compra de 55 millones de euros"

Jugador del Barcelona, nuevo fichaje del Liverpool; "hay opción de compra de 55 millones de euros"

Este lunes se confirmó que un futbolista del Barcelona será nuevo refuerzo de Liverpool para la temporada 2026-27. Acá todos los detalles del negocio.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Entrenamiento del FC Barcelona.
Entrenamiento del FC Barcelona.
FC Barcelona.

El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo jugará cedido la próxima temporada en el Liverpool, según han anunciado este lunes ambos clubes.

La entidad inglesa asumirá íntegramente la ficha de futbolista y el acuerdo incluye una opción de compra de 55 millones de euros a final de curso.

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Araujo, de 27 años, tomó la decisión de salir del club catalán tras reunirse con su entrenador, Hansi Flick, quien le trasladó que la campaña que viene no tendría el protagonismo que el jugador deseaba y que, sobre el papel, sí le ofrecerá el Liverpool.

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El internacional charrúa, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2031, se despidió el sábado por la mañana de sus compañeros y voló el domingo a Inglaterra para someterse a la protocolaria revisión médica.

Preguntado por su salida, Flick lamentó el pasado sábado que es "un pena" no haber poder "incluir" al zaguero uruguayo en el equipo como él hubiera deseado.

Ronald Araújo se marchará cedido al Liverpool.
Ronald Araújo se marchará cedido al Liverpool.
Foto: AFP

"Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", valoró el alemán.

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Araujo fichó en el verano de 2018 por el Barça B procedente del Boston River uruguayo, ascendió al primer equipo en el curso 2020-21 y al año siguiente se consolidó en el eje de la zaga por su potencia física, dominio del juego aéreo y capacidad de corrección.

La influencia del zaguero en el vestuario creció hasta alcanzar el rol de capitán, pero en los últimos años fue perdiendo protagonismo, mermado por las lesiones y señalado por ciertos errores en partidos importantes. Una pérdida de confianza que le llevó a estar de baja por problemas de salud mental durante más de un mes la temporada pasada.

En declaraciones a los medios de comunicación de su nuevo equipo, Araujo se mostró "emocionado" por jugar en un "gran club con tanta historia" como el Liverpool, y aseguró que la decisión de recalar en Anfield fue "ideal" y "necesaria" en este punto de su carrera.

Por su parte, los 'reds', entrenados por el vasco Andoni Iraola, buscaban un defensa tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid y la reciente lesión de Joe Gomez, que había dejado al veterano Virgil van Dijk como único central sano de la plantilla junto a los jóvenes Giovanni Leoni, de 19 años, y Jeremy Jacquet, de 21.

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En clave azulgrana, la salida de Araujo deja a Pau Cubarsí, Eric Garcia, que también puede jugar en el lateral derecho, Andreas Christensen y el reconvertido Gerard Martín como los centrales de la plantilla, aunque el lateral Jules Kounde también ha actuado en esta posición en el pasado y el central zurdo del filial Álvaro Cortés gusta a Flick.

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