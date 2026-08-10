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Gol Caracol  / Real Madrid y un nuevo gesto de su grandeza; mensaje a Colombia por el terremoto

Real Madrid y un nuevo gesto de su grandeza; mensaje a Colombia por el terremoto

Que sea catalogado como uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol no es casualidad y este detalle del Real Madrid con el país es prueba de ello.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Mensaje del Real Madrid por el terremoto en Colombia
Mensaje del Real Madrid por el terremoto en Colombia
AFP / Colprensa

Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas.

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"Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.

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Federico Valverde en el Real Madrid
Foto: AFP

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El sismo, que tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se registró a las 7:34 de la mañana (hora de Colombia) a una profundidad de 82 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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