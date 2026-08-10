Estadio Pascual Guerrero sufrió afectaciones por terremoto; así quedó el mural de Adrián Ramos

Este lunes, en varias regiones del país se reportaron infraestructuras muy afectadas por el fuerte terremoto de 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó. Pese a eso, como ocurre en un evento sísmico de estos, el movimiento se sintió en otras ciudades. En esta ocasión, Cali, Manizales y Pereira fueron las principales locaciones donde se vivieron momentos de pánico.

En Cali, varias edificaciones colapsaron y otras se mantuvieron en pie, pero con una que otra afectación estructural. En redes sociales los ciudadanos hicieron reportes minuto a minuto y uno de los videos que se viralizó fue el del estadio Pascual Guerrero.

En las imágenes se observa que el mural de Adrián Ramos, leyenda del América de Cali, se vio afectado, puesto que varias de sus lozas cayeron al piso.

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Cabe recordar, que, en la noche del domingo, América venció 1-0 a Atlético Nacional, en el Pascual Guerrero, por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026.

