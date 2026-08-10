Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Estadio Pascual Guerrero sufrió afectaciones por terremoto; así quedó el mural de Adrián Ramos

Estadio Pascual Guerrero sufrió afectaciones por terremoto; así quedó el mural de Adrián Ramos

En redes sociales circulan varias imágenes y videos de infraestructuras damnificadas por el movimiento telúrico, entre ellas las del estadio Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
Estadio Pascual Guerrero.
Estadio Pascual Guerrero.
AFP.

Este lunes, en varias regiones del país se reportaron infraestructuras muy afectadas por el fuerte terremoto de 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó. Pese a eso, como ocurre en un evento sísmico de estos, el movimiento se sintió en otras ciudades. En esta ocasión, Cali, Manizales y Pereira fueron las principales locaciones donde se vivieron momentos de pánico.

En Cali, varias edificaciones colapsaron y otras se mantuvieron en pie, pero con una que otra afectación estructural. En redes sociales los ciudadanos hicieron reportes minuto a minuto y uno de los videos que se viralizó fue el del estadio Pascual Guerrero.

América se enfrenta a Santa Fe en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

Así se vivió el fuerte terremoto en Cali: hay reporte de una voz oficial del América

Balón del FPC.
Fútbol Colombiano

Nuevo anuncio de la Dimayor, tras fuerte terremoto; hay decisión sobre juegos de Liga y Copa BetPlay

Debido al terremoto vivido este lunes; a Pereira le aplazaron el partido frente a Junior.
Fútbol Colombiano

Dimayor canceló partido Junior vs Pereira; la delegación 'matecaña' regresará a suelo risaraldense

Últimas noticias

Independiente Santa Fe espera por la decisión de Conmebol sobre el partido con River Plate, tras terremoto en Colombia
Fútbol Colombiano

"Santa Fe debe cumplir lo que dice Conmebol, de cara al partido contra River Plate"

Edson Tortolero envió emotivo mensaje, tras temblor que golpeó a Colombia.
Fútbol Colombiano

Futbolista venezolano se reportó desde Cali, luego del terremoto que afectó a Colombia; "estoy bien"

En las imágenes se observa que el mural de Adrián Ramos, leyenda del América de Cali, se vio afectado, puesto que varias de sus lozas cayeron al piso.

Publicidad

Cabe recordar, que, en la noche del domingo, América venció 1-0 a Atlético Nacional, en el Pascual Guerrero, por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

América de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad