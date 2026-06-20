Brian Brobbey, por duplicado: así fue su doblete en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Dominio, posición, iniciativa y goles, esa fue la fórmula de Países Bajos este sábado en el compromiso frente a Suecia por la segunda jornada del grupo F del Mundial 2026. Una de las figuras del elenco neerlandés fue Brian Brobbey, autor de dos goles en la contienda.

El delantero del Sunderland de la Premier League había abierto el marcador para su selección al minuto cinco tras aprovechar una buena jugada colectiva, y volvió a repetir en el tablero a los 17 de juego, nuevamente luego de una acción implacable de los dirigidos por Ronald Koeman. El 2-0 parcial se subió en el tablero para la 'naranja mecánica'.

Brian Brobbey abrió la cuenta para Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026. Foto: AFP

Vea acá el doblete de Brian Brobbey en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026:

¡DOBLETE DE BROBBEY! El tanque neerlandés apareció otra vez por el centro y la desvió justito para volver a marcarle a Suecia.



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