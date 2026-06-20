Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Brian Brobbey, por duplicado: así fue su doblete en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Brian Brobbey, por duplicado: así fue su doblete en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

El delantero de Países Bajos estuvo atento en el área para inflar la red y darle un nuevo festejo a su equipo frente a Suecia. ¡Vea acá el VIDEO del gol de Brian Brobbey!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
Comparta en:
Brian Brobbey en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026.
Brian Brobbey en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026.
Foto: AFP

Dominio, posición, iniciativa y goles, esa fue la fórmula de Países Bajos este sábado en el compromiso frente a Suecia por la segunda jornada del grupo F del Mundial 2026. Una de las figuras del elenco neerlandés fue Brian Brobbey, autor de dos goles en la contienda.

El delantero del Sunderland de la Premier League había abierto el marcador para su selección al minuto cinco tras aprovechar una buena jugada colectiva, y volvió a repetir en el tablero a los 17 de juego, nuevamente luego de una acción implacable de los dirigidos por Ronald Koeman. El 2-0 parcial se subió en el tablero para la 'naranja mecánica'.

Brian Brobbey abrió la cuenta para Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea acá el gol de Brian Brobbey, en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Jugadores de Países Bajos festejando gol en el Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 Países Bajos vs. Suecia, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Brian Brobbey abrió la cuenta para Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026.
Brian Brobbey abrió la cuenta para Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Vea acá el doblete de Brian Brobbey en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección de Países Bajos

Selección Suecia

Publicidad

Publicidad

Publicidad