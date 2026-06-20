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Gol Caracol  / Vea acá el gol de Brian Brobbey, en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Vea acá el gol de Brian Brobbey, en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Brian Brobbey finalizó una gran acción colectiva de Países Bajos, inflando la red en tan sólo cinco minutos de haber iniciado la contienda en NRG Stadium en la ciudad de Houston.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Brian Brobbey abrió la cuenta para Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026.
Brian Brobbey abrió la cuenta para Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección Países Bajos y Suecia se enfrentaron este sábado en compromiso del grupo F del Mundial 2026, pero fue el combinado 'naranja' el que se fue arriba en el marcador por intermedio de Brian Brobbey.

El número '19' de la escuadra neerlandesa finalizó una gran acción colectiva de su equipo, inflando la red en tan sólo cinco minutos de haber iniciado la contienda en el campo de juego del NRG Stadium en la ciudad de Houston.

Jugadores de Países Bajos festejando gol en el Mundial 2026.
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🔴 Países Bajos vs. Suecia, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Luis Díaz Michael Olise Bayern Múnich
Gol Caracol

¿Real Madrid ya contactó a Michael Olise?; el club rompió el silencio y fue claro

Hay que indicar que este compromiso es de la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026, que se le lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Vea acá el gol de Brian Brobbey, en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

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