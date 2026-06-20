La Selección Países Bajos y Suecia se enfrentaron este sábado en compromiso del grupo F del Mundial 2026, pero fue el combinado 'naranja' el que se fue arriba en el marcador por intermedio de Brian Brobbey.

El número '19' de la escuadra neerlandesa finalizó una gran acción colectiva de su equipo, inflando la red en tan sólo cinco minutos de haber iniciado la contienda en el campo de juego del NRG Stadium en la ciudad de Houston.

Hay que indicar que este compromiso es de la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026, que se le lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Vea acá el gol de Brian Brobbey, en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

¡GOLAZO! Países Bajos armó un gran ataque, rompió las líneas suecas y Brian Brobbey puso rápidamente el 1-0 parcial.



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