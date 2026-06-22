Brujería en contra de Harry Kane en Mundial 2026; así es la historia antes de Inglaterra vs. Ghana

Harry Kane ha tenido una primera mitad del 2026 de ensueño, con goles, asistencias y títulos a nivel de equipo con Bayern Múnich, y ahora en el Mundial 2026, ya dejó su sello goleador en el debut victorioso de la Selección Inglaterra 4-2 sobre Croacia; anotando dos dianas. Lo cierto es que en la previa del duelo contra Ghana, el ambiente se muestra empañado para el 'killer' y todo a causa de una amenaza de brujería.

Un famoso brujo del país africano sorprendió en las últimas horas con unas contundentes declaraciones: "Estoy trabajando en él". La misión es que las cualidades ofensivas de Kane se vean mermadas en el partido que este martes enfrentará a los 'tres leones' contra las 'estrellas negras', por la segunda jornada del grupo L. Eso sí, avisó que su magia no le provocará ninguna lesión grave al delantero inglés.

Así las cosas fue Nana Kwaku Bonsam el que avisó de este hechizo hacia Harry Kane, y según sus propias palabras, fue artífice de que Cristiano Ronaldo sufriera una lesión de rodilla en el Mundial de Brasil 2014 y por eso el 'crack' de la Selección Portugal no tuvo el mejor rendimiento en la cita orbital. Ahora confía en que sus poderes hagan efecto en el número '9' de los ingleses.

Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra. Foto: AFP

"Estoy trabajando en él. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones", dijo en primera instancia el reconocido brujo ghanés en declaraciones recogidas por el medio 'Daily Star'.



A continuación, Nana Kwaku Bonsam detalló en qué consiste el ritual para que Kane no pueda brillar en el partido de la Copa del Mundo 2026.

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"Es un polvo especial que está fabricado con diferentes especies de hojas y con líquidos para hacer una pócima", expresó. Toda esta ceremonia esotérica estpa complementada con una fotografía de Kane.

"No le deseo lesiones. Bastará con que se aleje de mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana", terminó por decir Nana Kwaku Bonsam.

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¿Cuándo es Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026?