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Gol Caracol  / Buenas noticias para el PSG; figura volvió a ser convocado luego de tres meses de ausencia

Buenas noticias para el PSG; figura volvió a ser convocado luego de tres meses de ausencia

Este domingo, PSG se enfrentará a Olympique de Lyon por la Liga de Francia y una de sus novedades es el regreso de un estelar jugador que sufrió una lesión de consideración.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Jugadores del PSG celebran un gol contra Newcastle, por la fecha 8 de la Champions League
Jugadores del PSG celebran un gol contra Newcastle, por la fecha 8 de la Champions League
Getty Images

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