Gol Caracol  / Burkina Faso dio el golpe en el Mundial Sub-17; venció 0-1 a Alemania y la eliminó

Burkina Faso dio el golpe en el Mundial Sub-17; venció 0-1 a Alemania y la eliminó

La selección africana dejó en el camino a la vigente campeona de la categoría en el Mundial Sub-17 que se juega en Catar. De otro lado, Corea del Norte acabó con el sueño de Venezuela.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2025
Burkina Faso eliminó a Alemania en el Mundial Sub-17.
Burkina Faso eliminó a Alemania en el Mundial Sub-17.
Getty

