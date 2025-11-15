Barcelona no la tiene fácil por Daniel Muñoz; otros clubes acechan e insisten

El nombre de Daniel Muñoz encabeza los titulares de los principales diarios deportivos en el 'viejo continente' y eso se debe a su gran actualidad con el Crystal Palace. El lateral colombiano descresta con las 'águilas' en la Premier League y también a nivel continental en la Conference League; asistencias, goles y buenos partidos son su carta de presentación.

Precisamente sus gratos números y su desempeño partido a partido con su club, le han permitido ser codiciado entre los 'grandes' de Europa: Barcelona y otros clubes de la máxima división inglesa lo acechan y esperan convencer al Palace con una 'jugosa' oferta.

Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en el Crystal Palace. AFP

En la prensa internacional no paran de hablar de ese posible interés del cuadro 'blaugrana' por Muñoz para reforzar esa banda derecha. Según fuentes cercanas al colombiano se han producido contactos informales, pero no ha habido oferta formal.



Barcelona no es el único que buscaría a Daniel Muñoz

De acuerdo a 'Fichajes.net', el actual campeón de la Liga de España no es el único club que estaría detrás del talento del lateral de la Selección Colombia, ya que Manchester City y Chelsea quieren complicarle el camino a los 'blaugranas'. Ambos equipos ya lo tendrían en su agenda.

"El Chelsea ha identificado a Daniel Muñoz como un refuerzo ideal para su defensa, capaz de aportar solidez defensiva y proyección ofensiva. Por su parte, el Manchester City considera al colombiano como la solución perfecta para cubrir la banda derecha tras la salida de jugadores clave", se leyó en el medio anteriormente citado.

Y en el mismo precisaron que tanto 'blues' como 'ciudadanos' "han mantenido conversaciones con el entorno del jugador para conocer su disposición, intentando adelantarse al FC Barcelona en la carrera por su fichaje. El Crystal Palace, consciente del interés, no permitirá su salida sin una oferta que refleje su verdadero valor".

Hasta el momento las conversaciones son informales, pero en la prensa internacional no descartan que con el paso de las semanas algunos de estos clubes presente una oferta formal al Crystal Palace.

Incluso, el propio Muñoz fue consultado por estos rumores del mercado en la previa del partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda.

"La verdad, se habla mucho de un club o el otro. Si me preguntan, para mí sería todo un sueño jugar en un club como estos; sea el Barcelona, PSG, Real Madrid o Manchester United. Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo en lo que más puedo para poder, quizás, llamar la atención de alguno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar allí", dijo el lateral de las 'águilas'.