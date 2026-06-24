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Gol Caracol  / Canadá reaccionó con Promise David; Vea el gol del descuento frente a Suiza, por el Mundial 2026

Canadá reaccionó con Promise David; Vea el gol del descuento frente a Suiza, por el Mundial 2026

Promise David le da esperanzas a Canadá faltando media hora para terminar el encuentro frente a Suiza por el Mundial 2026. Vea el gol del descuento acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Gol de Promise David con Canadá
Gol de Promise David con Canadá
AFP

El partido entre Suiza y Canadá continúa muy atractivo para los aficionados en el estadio de Vancouver. Ahora fue Canadá quien marcó y descontó en el marcador, tras una gran jugada colectiva que comenzó con un contra ataque.

Promise David quien había ingresado desde el banco un minuto antes, apreció correctamente al minuto 75' en mitad del área y aprovechó una pelota por costado derecho para empujarla y acortar la distancia en el marcador frente a Suiza. Los anfitriones desataron la locura tras este tanto.

Vea el gol acá.

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