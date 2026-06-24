Canadá reaccionó con Promise David; Vea el gol del descuento frente a Suiza, por el Mundial 2026

El partido entre Suiza y Canadá continúa muy atractivo para los aficionados en el estadio de Vancouver. Ahora fue Canadá quien marcó y descontó en el marcador, tras una gran jugada colectiva que comenzó con un contra ataque.

Promise David quien había ingresado desde el banco un minuto antes, apreció correctamente al minuto 75' en mitad del área y aprovechó una pelota por costado derecho para empujarla y acortar la distancia en el marcador frente a Suiza. Los anfitriones desataron la locura tras este tanto.

Vea el gol acá.

DESCONTÓ CANADÁ Y HAY PARTIDO



Promise, que había ingresado HACE APENAS UN MINUTO, puso el 2-1 contra Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4IcmJQmjAi — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026