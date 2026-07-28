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Gol Caracol  / Salió campeón con Junior y ahora fue confirmado como refuerzo de Independiente de Argentina

Salió campeón con Junior y ahora fue confirmado como refuerzo de Independiente de Argentina

El futbolista que fue muy querido en Junior de Barranquilla y salió campeón con el 'tiburón', ahora tendrá una aventura en el fútbol argentino, tras ser refuerzo de Independiente. Conozca de quién se trata.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Santiago Mele en Junior de Barranqilla
Santiago Mele en Junior de Barranquilla
AFP

El club argentino Independiente anunció este martes la incorporación del portero uruguayo Santiago Mele, que llega proveniente del mexicano Monterrey y a préstamo por un año con una opción de compra.

La llegada del portero, que integró la plantilla de la selección uruguaya en el Mundial 2026, aunque no tuvo minutos, fue comunicada por el Rojo de Avellaneda en sus redes sociales, donde informó que el jugador ya firmó su contrato.

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El club detalló además que la opción de compra del futbolista se eleva a tres millones de dólares a cambio del 80 % de su ficha.

Mele llega para disputar el puesto con el experimentado Rodrigo Rey, portero titular del equipo desde su llegada en 2023 y cuyo contrato finaliza a finales de este año.

"Que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo Quinteros te quieran en el equipo es algo que valoro muchísimo", expresó Mele en declaraciones a la prensa tras culminar este martes la revisión médica, y antes de incorporarse a los entrenamientos de su nuevo club.

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El uruguayo de 28 años ya tuvo un paso por el fútbol argentino entre 2022 y 2023, cuando vistió la camiseta de Unión, a préstamo desde el Plaza Colonia de su país.

De allí pasó al Junior de Colombia y luego al mexicano Monterrey.

En cuanto a su trayectoria internacional, Mele debutó en el seleccionado uruguayo en marzo de 2023 y desde entonces fue convocado tanto a la Copa América 2024 como al Mundial 2026, aunque no tuvo minutos en ninguna de las dos competiciones.

El portero se suma ahora a un Independiente que comenzó con el pie derecho su andar en el Torneo Clausura de Argentina, venciendo el domingo por 0-2 a Estudiantes de La Plata con un equipo similar al del torneo pasado, con la incorporación del experimentado Maximiliano Meza.

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