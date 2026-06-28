Qué partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu; día y hora

La emoción por conocer a las 32 selecciones que avanzaron a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 duró hasta el final, siendo una de ellas la Selección Colombia. La 'tricolor' enfrentará en esta fase a Ghana, con el firme objetivo de seguir en carrera en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.
Y, por supuesto, que podrán ver EN VIVO por TV este compromiso entre colombianos y ghaneses en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, más otros vibrantes duelos de esta ronda de eliminación directa.
Serán unas transmisiones con todo el sello de Gol Caracol, lideradas por Javier Hernández Bonnet, más los técnicos invitados Alexis García y Rodolfo de Paoli.
Así las cosas, agéndese con los compromisos de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que van por Gol Caracol y Ditu
Lunes 29 de junio del 2026
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Brasil vs. Japón
Hora: 12 de la tarde (Colombia).
Transmisión: Gol Caracol y Ditu
Alemania vs. Paraguay
Hora: 3:30 p.m. (Colombia).
Transmisión: Gol Caracol y Ditu
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Martes 30 de junio
Francia vs. Suecia
Hora: 4:00 p.m. (Colombia).
Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs. RD Congo
Hora: 11:00 a.m. (Colombia).
Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
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Jueves 2 de julio
España vs. Austria
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
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Portugal vs. Croacia
Hora: 6:00 p.m. (Colombia).
Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
Vienes 3 de julio
Argentina vs. Cabo Verde
Hora: 5:00 p.m. (Colombia)
Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
Colombia vs. Ghana
Hora: 8:30 p.m. (Colombia)
Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
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¿Cuáles son los equipos que avanzaron a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026?
Así las cosas, los 32 equipos que avanzaron son: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Bosnia, Brasil, Marruecos, Sudáfrica, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Australia, España, Cabo Verde, Portugal, Paraguay, Egipto, Ghana, Inglaterra, Bélgica, Senegal, Croacia, RD Congo, Austria y Argelia.
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