"Se demostró que en Colombia no hay ni titulares, ni suplentes"; unidos en el Mundial 2026

Daniel Muñoz sumó algunos minutos en lo que fue el empate 0-0 de la Selección Colombia frente a Portugal, resultado que le permitió a la 'tricolor' culminar como primera del grupo K con siete puntos. En el duelo frente a los 'lusitanos' en el Hard Rock Stadium de Miami, Néstor Lorenzo optó por poner de titular a Santiago Arias por la banda derecha.

Precisamente, a Muñoz le consultaron por ésto, ya que el antioqueño venía siendo indiscutible por esa zona, y además, con dos goles a cuesta. El del Crystal Palace no dudó en afirmar en que todos en el plantel están listos para aportar su talento.

"No, esas son decisiones del cuerpo técnico. Ahí como jugador no tengo nada que ver, todo estamos ahí disponibles y dispuestos siempre a estar. Creo que es aceptar, los once que entraron dieron lo mejor de sí, y los cambios, los que tuvimos la oportunidad de entrar, entramos y en los minutos (que jugamos), también dimos lo mejor de cada uno, y de eso se trata", dijo en primera instancia Muñoz en charla con la prensa.

Daniel Muñoz celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026 AFP

A renglón seguido, el número 2 de la Selección Colombia complementó que en la escuadra 'cafetera' no hay titulares ni suplentes; que todos están enfocados en un sólo objetivo: dar lo mejor de su rendimiento al servicio del combinado patrio.



"Creo que los 26 estamos siempre disponibles a dar lo mejor, y creo que hoy (sábado) se vio. En esta familia no hay ni suplentes ni titulares, y él que esté, está siempre aportar", terminó por afirmar el lateral de la Selección Colombia.

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Más reacciones de los protagonistas

"Hoy (sábado) nos servía el empate para quedar primero, pero lo buscamos la victoria por todos lados. Nos queda esa deuda en la definición, pero el rendimiento fue muy bueno. Los felicito y agradezco a los muchachos", esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

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Precisamente, Lorenzo explicó la rotación en los laterales. "Quisimos refrescar los laterales. Tenemos cuatro laterales de gran nivel: Santiago Arias y (Déiver) Machado demostraron que tienen un gran nivel, como (Daniel) Muñoz y (Johan) Mojica. Quisimos regular los esfuerzos refrescando en las bandas".