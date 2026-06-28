Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Se demostró que en Colombia no hay ni titulares, ni suplentes"; unidos en el Mundial 2026

"Se demostró que en Colombia no hay ni titulares, ni suplentes"; unidos en el Mundial 2026

La Selección Colombia tuvo modificaciones en el juego contra Portugal, pero los que estuvieron en cancha respondieron a cabalidad. La 'tricolor' culminó como primera del grupo K.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jun, 2026
Comparta en:
Jugadores de la Selección Colombia en el duelo contra Portugal por la fase de grupos del Mundial 2026.
Jugadores de la Selección Colombia en el duelo contra Portugal por la fase de grupos del Mundial 2026.
Foto: AFP

Daniel Muñoz sumó algunos minutos en lo que fue el empate 0-0 de la Selección Colombia frente a Portugal, resultado que le permitió a la 'tricolor' culminar como primera del grupo K con siete puntos. En el duelo frente a los 'lusitanos' en el Hard Rock Stadium de Miami, Néstor Lorenzo optó por poner de titular a Santiago Arias por la banda derecha.

Precisamente, a Muñoz le consultaron por ésto, ya que el antioqueño venía siendo indiscutible por esa zona, y además, con dos goles a cuesta. El del Crystal Palace no dudó en afirmar en que todos en el plantel están listos para aportar su talento.

Jhon Arias disputa una pelea con Vitinha, en Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026.
Selección Colombia

"Estamos para grandes cosas en el Mundial 2026"; habla hombre 'fuerte' de Selección Colombia

Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, será el rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Selección Colombia

Carlos Queiroz y Ghana, la próxima prueba de la Selección Colombia en el Mundial 2026

"No, esas son decisiones del cuerpo técnico. Ahí como jugador no tengo nada que ver, todo estamos ahí disponibles y dispuestos siempre a estar. Creo que es aceptar, los once que entraron dieron lo mejor de sí, y los cambios, los que tuvimos la oportunidad de entrar, entramos y en los minutos (que jugamos), también dimos lo mejor de cada uno, y de eso se trata", dijo en primera instancia Muñoz en charla con la prensa.

Daniel Muñoz celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026
Daniel Muñoz celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026
AFP

A renglón seguido, el número 2 de la Selección Colombia complementó que en la escuadra 'cafetera' no hay titulares ni suplentes; que todos están enfocados en un sólo objetivo: dar lo mejor de su rendimiento al servicio del combinado patrio.

"Creo que los 26 estamos siempre disponibles a dar lo mejor, y creo que hoy (sábado) se vio. En esta familia no hay ni suplentes ni titulares, y él que esté, está siempre aportar", terminó por afirmar el lateral de la Selección Colombia.

Publicidad

Más reacciones de los protagonistas

"Hoy (sábado) nos servía el empate para quedar primero, pero lo buscamos la victoria por todos lados. Nos queda esa deuda en la definición, pero el rendimiento fue muy bueno. Los felicito y agradezco a los muchachos", esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

Publicidad

Precisamente, Lorenzo explicó la rotación en los laterales. "Quisimos refrescar los laterales. Tenemos cuatro laterales de gran nivel: Santiago Arias y (Déiver) Machado demostraron que tienen un gran nivel, como (Daniel) Muñoz y (Johan) Mojica. Quisimos regular los esfuerzos refrescando en las bandas".

Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, será el rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Selección Colombia

Carlos Queiroz y Ghana, la próxima prueba de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Santiago Arias y Jhon Arias contra Cristiano Ronaldo
Selección Colombia

Santiago Arias valoró el esfuerzo de Colombia; "buscamos ganarlo y salir a hacer nuestro fútbol"

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
Selección Colombia

James Rodríguez analizó el próximo rival de Colombia; "esos equipos son físicos, dejan jugar menos"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Colombia

Daniel Muñoz

Publicidad

Publicidad

Publicidad