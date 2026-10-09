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A la altura de la grandeza de Nairo Quintana; los invitados de lujo a su Gran Fondo

Después de correr el Giro de Emilia, su última competencia oficial como profesional, Nairo Quintana se despide ante su gente en Cartagena, junto a grandes figuras.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Nairo Quintana y Chris Froome, una de las mayores rivalidades en el ciclismo de los últimos años
Nairo Quintana y Chris Froome, una de las mayores rivalidades en el ciclismo de los últimos años
AFP

El ciclismo tendrá una cita inolvidable en Cartagena. Nairo Quintana, uno de los grandes referentes del deporte colombiano, se reunirá con sus seguidores en el Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026, un evento que contará con invitados de lujo y que servirá como homenaje a su trayectoria profesional.

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Tras despedirse del pelotón internacional en el Giro de Emilia, en Italia, el pasado 3 de octubre, el boyacense volverá a subirse a la bicicleta para compartir carretera con aficionados y leyendas del ciclismo mundial, en una celebración que se extenderá del 9 al 11 de octubre.

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Las grandes figuras que acompañarán a Nairo Quintana

La nómina de invitados reúne nombres que dejaron huella en las principales competencias del calendario internacional. Entre ellos sobresale Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, quien compartirá escenario con el colombiano en esta fiesta deportiva.

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También estará Alberto Contador, ganador del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más queridos por la afición colombiana.

A ellos se suman el español, Joaquim 'Purito' Rodríguez, y Samuel Sánchez, campeón olímpico de ruta en Pekín 2008. Un grupo de figuras que convierte el encuentro en una oportunidad excepcional para reunir a distintas generaciones del ciclismo.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, tendrá su Gran Fondo en Cartagena en 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, tendrá su Gran Fondo en Cartagena en 2026
Getty Images

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Cartagena, escenario de una despedida especial

El Gran Fondo tendrá actividades deportivas y culturales durante tres días. La programación incluye carreras de running de 5, 10 y 21 kilómetros, pruebas para niños, ciclomontañismo y una gran rodada el domingo 11 de octubre.

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Los participantes podrán elegir entre tres recorridos: Gran Fondo, de 186 kilómetros; Medio Fondo, de 106 kilómetros, y Retadores, de 50 kilómetros.

Más allá de las distancias y los desafíos deportivos, el encuentro tendrá un significado especial: celebrar la carrera de un corredor que conquistó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016.

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Cartagena será el escenario de un homenaje a la altura de su legado. Una oportunidad para que los aficionados acompañen a Nairo Quintana y compartan con las figuras que hicieron del ciclismo una pasión mundial.

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