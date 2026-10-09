El adiós definitivo a Nairo Quintana; todo lo que debe saber de su Gran Fondo 2026

El ciclismo colombiano vivirá un fin de semana especial. Nairo Quintana, uno de los grandes referentes del deporte nacional, tendrá su despedida ante la afición en Cartagena, donde se celebrará la octava edición del Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026, entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre.

Tras ponerle punto final a sus 17 temporadas como profesional en el Giro de Emilia, en Italia, el pasado 3 de octubre, el boyacense volverá a compartir carretera con los aficionados, esta vez en una celebración que reunirá competencias deportivas, actividades culturales y figuras históricas del ciclismo mundial.

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¿Qué figuras acompañarán a Nairo Quintana?

El evento contará con invitados de lujo, entre ellos Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim 'Purito' Rodríguez y Samuel Sánchez. La presencia de estos referentes convertirá el festival en una oportunidad para reencontrar a varias generaciones de protagonistas del ciclismo internacional.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Getty Images.

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Programación del Gran Fondo Nairo Fest 2026

La agenda comenzó este viernes 9 de octubre con la apertura de Mundo Nairo, en el Centro de Convenciones de Cartagena, donde se realizan la feria comercial, la entrega de kits y experiencias para los asistentes.



Luego, el sábado 10 de octubre será el turno de las carreras de running de 5, 10 y 21 kilómetros, las actividades de Nairo Kids y una competencia de ciclomontañismo en el Castillo de San Felipe de Barajas. La jornada también incluirá actividades culturales y encuentros con protagonistas del deporte.

Y ya el domingo 11 de octubre llegará el momento central con la gran rodada, cuya salida está prevista para las 5:30 a.m. Los participantes podrán elegir entre tres modalidades:



Gran Fondo: recorrido de 186 kilómetros.

recorrido de 186 kilómetros. Medio Fondo: recorrido de 106 kilómetros.

recorrido de 106 kilómetros. Retadores: recorrido de 50 kilómetros.

La ruta conectará Cartagena con diferentes municipios de Bolívar, entre ellos Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Getty Images.

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Una despedida que va más allá del ciclismo

El Gran Fondo también busca impulsar el turismo y la economía de Cartagena y Bolívar, con la llegada de deportistas, acompañantes y visitantes.

La celebración tendrá un componente musical: Carlos Vives encabezará el espectáculo de cierre. Así, el Gran Fondo Nairo Quintana 2026 será mucho más que una competencia. Será la oportunidad de despedir al ciclista que ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, y que dejó una huella imborrable en el deporte colombiano.

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Aunque su etapa profesional terminó en Italia, Cartagena será el escenario de un último encuentro especial con la afición que lo acompañó durante toda su carrera.