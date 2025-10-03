El virus que atacó a Benfica, de Richard Ríos; hasta Mourinho presentó duros síntomas

El calendario en la Liga de Portugal indica que este domingo se juega un nuevo clásico entre Porto y Benfica en el Estadio do Dragao; pero desde tierras lusitanas reportan que en las toldas de las 'águilas' donde milita Richard Ríos hay preocupación y todo por un virus que los atacó en las últimas horas; ni José Mourinho se salvó del mismo y presentó duros síntomas.

En los principales diarios deportivos de la nación portuguesa indicaron que varios jugadores y cuerpo técnico de los rojos lisboetas presentan una infección viral y que el departamento médico del Benfica "está monitoreando los casos" constantemente.

Richard Ríos en la formación del Benfica frente a Fenerbahçe. X de @SLBenfica

Precisaron en 'A Bola' que "los síntomas son principalmente dolores de cabeza y corporales", incluso Mourinho sostuvo en la rueda de prensa previa al juego contra el Chelsea por Champions League que tuvo fiebre y síntomas gripales. Esto por supuesto causa intranquilidad en Benfica ya que se debe desplazar hasta la ciudad de Oporto para este crucial encuentro de la octava jornada.

Ahora la pregunta que se hacen en Portugal es si a raíz del virus que afecta al equipo donde milita Ríos Montoya se aplazaría el juego; eso sí todo depende de cómo evolucionen los futbolistas que presentan los síntomas virales. También apelan al reglamento de la liga lusitana; sólo se podría posponer "si Benfica no tienen al menos 13 jugadores, incluido al menos un arquero, aptos para jugar".

De otro lado en 'Record' sostuvieron que "aunque esta posibilidad está recogida en el reglamento de competición de la Liga, según se ha podido comprobar, los rojos no se plantean solicitar el aplazamiento del partido".



¿Qué dice el reglamento de la Liga de Portugal para este tipo de situaciones?

Según el artículo 45 A, "un partido deberá ser aplazado siempre que un club no cuente, demostrablemente, con un mínimo de 13 jugadores (de los cuales al menos uno sea arquero) aptos para jugar" y "la incapacidad para jugar deberá ser certificada por las siguientes entidades o personas antes del inicio del partido".

La Dirección General de Salud, en caso de prueba positiva de SARS-CoV-2 y/o aislamiento profiláctico de los jugadores de la plantilla.

Un médico del Servicio Nacional de Salud, en caso de brote de otra enfermedad contagiosa, vírica o bacteriana, que determine la incapacidad para jugar.

Un médico del club, en caso de lesión o enfermedad por otras causas, que deberá ser confirmada por un médico del Servicio Nacional de Salud mediante un certificado firmado con su etiqueta adhesiva, entregado a la Liga Portugal en un plazo de 24 horas.

Liga Portugal, a través del historial de sanciones del jugador, en caso de cumplimiento de una sanción disciplinaria de suspensión. La decisión de aplazar el partido corresponde al presidente de la Liga Portugal y a un director ejecutivo.

¿A qué hora es Porto vs. Benfica por la Liga de Portugal?

Será este domingo 5 de octubre y se jugará en el Estadio do Dragao a partir de las 3:15 de la tarde, en horario de Colombia. Porto es primero con 21 puntos mientras que Benfica es tercero con 17 unidades.