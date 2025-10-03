El virus que atacó a Benfica, de Richard Ríos; hasta Mourinho presentó duros síntomas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El calendario en la Liga de Portugal indica que este domingo se juega un nuevo clásico entre Porto y Benfica en el Estadio do Dragao; pero desde tierras lusitanas reportan que en las toldas de las 'águilas' donde milita Richard Ríos hay preocupación y todo por un virus que los atacó en las últimas horas; ni José Mourinho se salvó del mismo y presentó duros síntomas.
En los principales diarios deportivos de la nación portuguesa indicaron que varios jugadores y cuerpo técnico de los rojos lisboetas presentan una infección viral y que el departamento médico del Benfica "está monitoreando los casos" constantemente.
Precisaron en 'A Bola' que "los síntomas son principalmente dolores de cabeza y corporales", incluso Mourinho sostuvo en la rueda de prensa previa al juego contra el Chelsea por Champions League que tuvo fiebre y síntomas gripales. Esto por supuesto causa intranquilidad en Benfica ya que se debe desplazar hasta la ciudad de Oporto para este crucial encuentro de la octava jornada.
Publicidad
Ahora la pregunta que se hacen en Portugal es si a raíz del virus que afecta al equipo donde milita Ríos Montoya se aplazaría el juego; eso sí todo depende de cómo evolucionen los futbolistas que presentan los síntomas virales. También apelan al reglamento de la liga lusitana; sólo se podría posponer "si Benfica no tienen al menos 13 jugadores, incluido al menos un arquero, aptos para jugar".
De otro lado en 'Record' sostuvieron que "aunque esta posibilidad está recogida en el reglamento de competición de la Liga, según se ha podido comprobar, los rojos no se plantean solicitar el aplazamiento del partido".
Según el artículo 45 A, "un partido deberá ser aplazado siempre que un club no cuente, demostrablemente, con un mínimo de 13 jugadores (de los cuales al menos uno sea arquero) aptos para jugar" y "la incapacidad para jugar deberá ser certificada por las siguientes entidades o personas antes del inicio del partido".
Publicidad
Será este domingo 5 de octubre y se jugará en el Estadio do Dragao a partir de las 3:15 de la tarde, en horario de Colombia. Porto es primero con 21 puntos mientras que Benfica es tercero con 17 unidades.