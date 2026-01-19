Partidos EN VIVO HOY 19 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este lunes 19 de enero continúan las emociones en algunas ligas de Europa, como la de Italia y la Premier League. Además de que en Colombia se completa la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 19 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Besiktas vs. Kayserispor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 5
|US Cremonese vs. Hellas Verona
|12:30 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Lazio vs. Como 1907
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Elche vs. Sevilla FC
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Brighton vs. Bournemouth
|3:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas
|4:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Racing Club vs. U de Concepcion
|7:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium
|Estudiantes La Plata vs. Ituzaingó
|7:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional