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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 6?

¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 6?

El colombiano Santiago Buitrago fue de nuevo protagonista en la Tirreno Adriático 2026, esta vez en un recorrido con cuatro puertos de media y alta montaña.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

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