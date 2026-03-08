Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard cumplió

Poco a poco, los grandes corredores dan inicio a su temporada. El pasado sábado 7 de marzo, Tadej Pogacar disputó la Strade Bianche, que fue su primera carrera del 2026, haciéndose con la victoria. Este lunes 9 de marzo, el turno será para Primoz Roglic, quien correrá la Tirreno Adriático. Y este domingo 8 de marzo, el turno fue para Jonas Vingegaard, que dijo presente en la París Niza.

La etapa 1 presentó un recorrido total de 171 kilómetros, entre Acheres y Carrieres sous Poissye, donde el pelotón se enfrentó a cuatro puertos de tercera categoría, que pusieron a prueba la resistencia de más de uno, un esprint intermedio y todo se definió al embalaje. Allí, el más veloz fue el estadounidense, Luke Lamperti (EF Education EasyPost), llevándose la victoria con un tiempo de 3h 45' 17''.

Quienes completaron el podio de la jornada inaugural en la París Niza 2026 fueron Vito Braet (Lotto Intermarché), en la segunda plaza, con el mismo tiempo del vencedor, y Orluis Aular (Movistar Team), de tercero, también con el registro del ganador. Justamente, lo que hizo el venezolano puso a celebrar a Sudamérica, teniendo en cuenta que fue protagonista y estuvo cerca de alzar los brazos.

Capítulo aparte para Jonas Vingegaard, del Visma Lease a Bike, quien tuvo un día tensionante, ya que hubo una caída en la parte final, pero, para su fortuna, la supo salvar. Además, varios corredores sufrieron pinchazos y problemas mecánicos; eso sí, el danés fua ajeno a ello. Además, tuvo que trabajar al frente del pelotón para evitar que la fuga hiciera de las suyas y lograra la épica y heroica.



Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, en la París Niza 2026 Getty Images

Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 1

1. Luke Lamperti (EF Education EasyPost) - 3h 45' 07''

2. Vito Braet (Lotto Intermarché) - a 4''

3. Orluis Aular (Movistar Team) - a 6''

4. Milan Fretin (Cofidis) - a 10''

5. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) - a 10''

6. Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech) - a 10''

7. Mike Teunissen (XDS Astana Team) - a 10''

8. Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) - a 10''

9. Axel Zingle (Team Visma Lease a Bike) - a 10''

10. Robert Donaldson (Team Jayco AlUla) - a 10''