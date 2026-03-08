Tirreno Adriático 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 1, con Nairo Quintana y Roglic

La Tirreno Adriático abre su telón este lunes 9 de marzo, en su edición 61. Dicha carrera ha visto campeón a Juan Ayuso, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Simon Yates, Nairo Quintana, Greg Van Avermaet y Michał Kwiatkowski en los últimos diez años. Esto confirma la clase de competencia que los amantes del ciclismo verán y disfrutarán hasta el próximo domingo 15 de marzo.

En esta ocasión, el español Ayuso no defenderá su corona, ya que eligió la París Niza, que se disputa entre el domingo 8 de marzo y el 15 de dicho mes. Sin embargo, igual habrá corredores de alto nivel como el propio esloveno, Roglic, que correrá por primera vez en el 2026, ya que la última vez que lo vimos en acción fue el pasado 11 de octubre de 2025, en Il Lombardía, donde finalizó de 22.

Pero no es el único que dice presente de ese talante, pues se enfrentará a Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Richard Carapaz (EF Education EasyPost), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), entre otros. Razón por la que habrá batalla asegurada en las etapas de montaña.

Eso sí, Colombia no se queda atrás. Nairo Quintana, del Movistar Team, fue confirmado para la Tirreno Adriático 2026. Ganador de esta carrera en 2017, tras vencer a Rohan Dennis y Thibaut Pinot, y en 2015 al imponerse sobre Bauke Mollema y Rigoberto Urán, además de haber sido segundo en 2014, detrás de Alberto Contador, 'el Cóndor' es uno de los principales atractivos, pero bajo rol de gregario.



Ahora, hay más 'escarabajos' confirmados. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) es la carta fuerte para luchar por el título junto a los 'capos' del pelotón, mientras que Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) hará su labor de coequipero, apoyando en los momentos claves. Por último, el representante en las jornadas al embalaje será Fernando Gaviria, quien ahora hace parte del Caja Rural Seguros RGA.

Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, corre la Tirreno Adriático 2026 AFP

Publicidad

Hora y dónde ver la etapa 1 de la Tirreno Adriático 2026

Día: lunes 9 de marzo.

Hora: 6:40 a.m. (Colombia) / 12:40 p.m. (Italia).

Transmisión: Directv Sports / DGO.



Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 1 de la Tirreno Adriático 2026

Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 1 de la Tirreno Adriático 2026 ProCycling Stats