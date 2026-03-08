París Niza 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 2 por TV y ONLINE, con Jonas Vingegaard

Habitualmente, la París Niza es una de las carreras elegidas por varios de los mejores ciclistas del mundo para iniciar su temporada y, de paso, prepararse para las grandes vueltas. Por eso, la edición 83, que se disputa en 2026, no fue la excepción y cuenta con algunos corredores de alto nivel como Juan Ayuso, Oscar Onley, Brandon McNulty, Carlos Rodríguez y el gran favorito, Jonas Vingegaard.

Justamente, el danés del Visma Lease a Bike dio inicio a su año con esta competencia. Recordemos que no corría desde el pasado 5 de octubre de 2025, cuando estuvo en el Campeonato Europeo de Ciclismo en Ruta. Allí, era uno de los candidatos a hacerse con el título, junto con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Paul Seixas, pero no tuvo el desenlace esperado, ya que tuvo que retirarse por lesión.

Eso sí, semanas atrás, exactamente el 14 de septiembre, se había coronado campeón de la Vuelta a España y había sido segundo en el Tour de Francia, detrás de 'Pogi'. Razón por la que aspira a mejorar lo hecho en la ronda gala en 2026 y para ello eligió la París Niza para dar inicio a esa preparación. Y es que el esloveno, Tadej, no dará tregua, menos cuando ya ganó la Strade Bianche, con contundencia.

Así las cosas, después de la primera jornada de la París Niza, que se disputó entre Achères y Carrières-sous-Poissy, con un recorrido de 171 kilómetros, llega la etapa 2, con inicio en la ciudad de Épône y final en Montargis. Allí, el pelotón correrá 187 kilómetros en total y se enfrentará a tres puertos de tercera categoría, donde podría haber sorpresas, pero todo se perfila para un final al embalaje.



Respecto a los colombianos, las cartas que están presentes son Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe). Justamente, el 'Dani' es la pieza principal de los 'escarabajos' para luchar por el título. Recordemos que el nacido en Soacha ya sabe lo que es subirse al podio, tras ser tercero en la edición del 2022.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, en la París Niza 2026 Getty Images

Hora y dónde ver la etapa 2 de la París Niza 2026

Día: lunes 9 de marzo.

Hora: 6:50 a.m. (Colombia) / 12:50 p.m. (Francia).

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.



Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 2 de la París Niza 2026

Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 2 de la París Niza 2026 ProCycling Stats