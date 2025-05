Clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 12: Egan Bernal salvó el día

En el Giro de Italia 2025 no ha habido día de transición y así quedó demostrado este jueves 22 de mayo. Entre Modena y Viadana (Oglio-Po) hubo 172 kilómetros de recorrido y solo dos puertos de tercera categoría, por lo que se creía que no iba a haber mayores inconvenientes. Sin embargo, un torrencial aguacero, sumado a los fuertes vientos, pusieron en aprietos a más de uno. Eso sí, no fue impedimento para que todo se definiera al embalaje, como estaba previsto. Allí, en medio del nerviosismo que se sentía, el ganador fue Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike).

Respecto a los favoritos no hubo sobresaltos, todos llegaron en conjunto, se cuidaron, no hubo ataques y eso llevó a que no se presentaran cambios en la clasificación general. Así las cosas, el líder y portador de la 'maglia rosa' sigue siendo Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG). Ahora, el mexicano bonificó y eso le permitió ampliar las diferencias con relación a sus perseguidores. En este caso, Juan Ayuso, quien es segundo, aparece a 33 segundos, mientras que Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), que completa el podio, de tercero, está a un minuto y nueve segundos.

Con esta fracción superada, el Giro de Italia 2025 se prepara para la etapa 13, a disputarse este viernes 23 de mayo, entre Rovigo y Vicenza y que tiene un total de 180 kilómetros de recorrido. En el mismo, se enfrentarán a cuatro puertos de cuarta categoría, con un final en alto, el cual cuenta con una extensión de 800 metros al 7%. Razón por la que será una prueba interesante para cada uno de los que sueñan con hacerse con el título, pensando en salvar el día, no ceder terreno e irse preparando para la alta montaña de la etapa 15, pero, en especial, de toda la tercera semana.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, fue protagonista en la etapa 11 del Giro de Italia 2025 AFP

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 12

1. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - 42h 43' 28''

2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) - a 33''

3. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - a 1' 09''

4. Simon Yates (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 11''

5. Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) - a 1' 26''

6. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) - a 1' 58''

7. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 11''

8. Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 18''

9. Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 35''

10. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 2' 35''

11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 41''