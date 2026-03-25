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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 3?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 3?

En Caracol Sports le contamos cómo le fue al colombiano Nairo Quintana en la tercera jornada de la Vuelta a Cataluña 2026. Acá todos los detalles.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
AFP

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