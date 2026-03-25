¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 3?

No hay etapa de transición en la Vuelta Cataluña, que este miércoles, antes de los Pirineos, brindó una tercera jornada espectacular con una escapada en llano de los dos gallos de la carrera, Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) y Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que acabó en caída, a unos 500 metros de meta, del ciclista belga, que propició la victoria del líder, el francés Dorian Godon.

La segunda victoria de etapa en la presente edición de la ronda catalana del ciclista del Ineos Grenadiers, vencedor en la jornada inaugural, quedó en un segundo plano por el pulso entre el dos veces ganador del Tour de Francia y el bicampeón olímpico en los últimos 27 kilómetros.

Cuando todo parecía que se viviría un emocionante duelo entre ambos ciclistas, Evenepoel sufrió una caída inesperada antes de entrar en la rotonda previa a afrontar la última recta a meta, donde su rival aflojó el ritmo y permitió una llegada masiva.

En ese escenario, Godon fue el más rápido con un tiempo de 3h.43:33, el mismo que firmaron los favoritos, y disfrutará de un día más, quizás será el último, del maillot de líder con una ventaja anecdótica de 11 y 16 segundos sobre Evenepoel y Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), segundo y tercero, respectivamente. Vingegaard ocupa la cuarta posición, a 18 segundos del primero.



El líder del Red Bull cruzó la meta con rasguños y algo de sangre, pero en principio debería tomar la salida en la cuarta etapa de este jueves, con inicio en Mataró y final en el puerto de Vallter 2000, el primero de los tres finales en alto de esta exigente edición de la prueba catalana.



Así le fue a Nairo Quintana y a los otros colombianos en la etapa 3

La fracción no suponía mayores problemas pese a tener trazos de alta montaña. Sin embargo, sobre el final se presentaron caídas y cortes que afectaron a algunos colombianos. Einer Rubio, Santiago Buitrago cruzaron la meta con el mismo de Godon mientras que Samuel Flórez (a 2:20) e Iván Ramiro Sosa (a 2:26) cedieron tiempo importante.



Colombianos en a clasificación general de la Vuelta a Cataluña

42. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) – +0:20

62. Nairo Quintana (Movistar Team) – "

87. Ramiro Sosa Iván (Equipo Kern Pharma) – +4:11

114. Einer Rubio (Movistar Team) – +8:14

133. Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) – +13:00



Así fue la etapa 3

Antes de las tres jornadas diabólicas de montaña, el pelotón pedaleó por las carreteras de la Costa Daurada, en Tarragona, recorriendo algunas de las carreteras más emblemáticas del cicloturismo catalán.

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El recorrido, de 159,4 kilómetros, se asemejaba al de la memorable etapa que en 2022 se llevó el ecuatoriano Richard Carapaz en un final de infarto con su compañero de escapada, el colombiano Sergio Higuita. Cuatro años después, a punto estuvo de repetirse un final similar con Evenepoel y Vingegaard como protagonistas.

En un perfil inicial de media montaña, con el mítico Alt de La Mussara, de primera categoría, el Coll de Capafonts, de segunda, y el Coll Roig, de tercera, este último puerto a 30 kilómetros de meta, todo apuntaba a que el vencedor de la etapa se decidiría de nuevo al esprint, pero las previsiones saltaron por los aires cuando los Red Bull decidieron endurecer la carrera a 45 kilómetros de meta.

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Antes, se formó la escapada del día, que volvió a contar con el francés del Lotto-Intermarché Baptiste Veistroffer, que como ya sucedió en las dos jornadas previas siguió sumando puntos en su lucha por el maillot de montaña.

Esta vez le acompañaron en la aventura su compañero de equipo, Reuben Thompson, Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Diego Uriarte (Kern Pharma), Yago Uriarte (Euskaltel Euskadi) y Mark Stewart (Modern Adventure Pro Cycling).

Todo ello en otro día primaveral en el Mediterráneo, con sol, temperaturas agradables y el viento haciendo acto de presencia en el último tramo para añadir algo de incertidumbre a los últimos 30 kilómetros llanos previos a la meta.

Las diferencias entre los dos grupos nunca superaron los tres minutos y, a medida que avanzaba la carrera, el pelotón, liderado por el ritmo de los NSN y los INEOS, fue secando la distancia.

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En la persecución, el gran grupo titubeó por una caída, a unos 65 kilómetros del final, que implicó a Jay Vine e Ivo Oliveira, del UAE Team de Joao Almeida, uno de los favoritos. El australiano sufrió la peor parte y abandonó la carrera.

Este momento de dudas, permitió a los escapados aumentar la diferencia hasta el minuto cuando parecía que el pelotón no tardaría en darles caza. Pero en el último puerto de la jornada, el de Coll Roig, los Red Bull movieron el árbol para retar a sus rivales en el descenso y afrontar en buenas posiciones el tramo llano hasta meta, donde el viento era protagonista.

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Y la estrategia del equipo de Remco Evenepoel surtió efecto. A 30 kilómetros, dio caza a los escapados y partió en dos el pelotón, dejando rezagado a Joao Almeida, entre otros gallos, que trabajó duro para reagruparse a 20 kilómetros del final.

En llano, el belga atacó a menos de 28 kilómetros del final. A su rueda, saltó Vingegaard. El doble campeón olímpico en París dedicó algún aspaviento a su rival ante la falta de colaboración en la escapada.

Ambos siempre gozaron entre 25 y 10 segundos de margen hasta que, a pocos metros de la línea de llegada, Evenepoel, se cayó de manera inexplicable, lo que permitió a Godon saborear la tercera victoria de etapa de la temporada.