Nueva fecha para clásico Millonarios vs. Santa Fe; en la Liga Betplay: hay novedades del calendario

La Dimayor informó oficialmente la reprogramación de varios partidos de la Liga Betplay I 2026, entre los que se destaca el compromiso entre Millonarios y Santa Fe, por la jornada 16 del campeonato, que ahora se jugará el día 12 de abril, a las 2 de la tarde, en la cancha del estadio El Campín. Inicialmente el clásico capitalino estaba programado para el 11 de abril, a las 8:05 p.m.

Hay que recordar que tanto Santa Fe, en Copa Libertadores de América, como Millonarios, en Copa Sudamericana; tendrán un apretado calendario de juegos cuando inicien su camino en la fase de grupos de los referidos compromisos de los torneos organizados por la Conmebol.

Para los dirigidos por Pablo Repetto hay más. Y es que también se consignó en la nota oficial que el partido de visitante frente a Pasto se jugará el jueves 23 de abril, a las 6 de la tarde.

En los cambios también fueron incluidos clubes que están con participaciones en torneos internacionales como Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.



Durante este primer semestre del año, han sido ya varios los ajustes que se han tenido que hacer en la programación por diferentes circunstancias, entre ellas temas de préstamos de estadios y hasta por el estado de la cancha de El Campín, en Bogotá.

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Modificación de la programación de la Liga Betplay I 2026

Viernes 10, fecha 16

Pasto vs. Tolima

8:05 p.m.

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Sábado 11 de abril, fecha 16

Águilas Doradas vs. Junior

4:00 p.m.

Domingo 12 de abril, fecha 16

Millonarios vs. Santa Fe

2:00 p.m.

Miércoles 22 de abril

Fortaleza vs. América

Aplazado de fecha 5

Jueves 23 de abril

Pasto vs. Santa Fe

6:00 p.m.

Fecha 18

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