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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nueva fecha para clásico Millonarios vs. Santa Fe; en la Liga Betplay: hay novedades del calendario

Nueva fecha para clásico Millonarios vs. Santa Fe; en la Liga Betplay: hay novedades del calendario

La Dimayor informó cambios para el duelo Millonarios vs. Santa Fe y también para otros compromisos de la recta final de la fase de clasificación del campeonato.

Por: Javier García
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, y Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, en la Liga BetPlay I-2026
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, y Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, en la Liga BetPlay I-2026
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