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Gol Caracol  / Italia vs. Irlanda del Norte, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el repechaje para el Mundial 2026

Italia vs. Irlanda del Norte, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el repechaje para el Mundial 2026

El estadio de Bérgamo será testigo de uno de los momentos más tensos camino a la Copa del mundo: dos selecciones se encuentran en el repechaje para mantener vivo el sueño mundialista.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Selección Italia 2024.
Selección Italia 2024.
Getty Images.

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