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Gol Caracol  / No para escándalo por lesión de Kylian Mbappé; "un terremoto", así califican error en Real Madrid

No para escándalo por lesión de Kylian Mbappé; "un terremoto", así califican error en Real Madrid

Kylian Mbappé ha desatado la polémica en la Selección de Francia por una lesión que tuvo varios inconvenientes por el diagnóstico que le dieron en el Real Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia
Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia
Foto: AFP

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