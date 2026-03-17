Milán Turín 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la carrera, por TV, con Einer Rubio y Roglic

El británico, Tom Pidcock, y el ecuatoriano, Richard Carapaz, son algunas de las referencias para entrar este miércoles en el palmarés de la 107 edición de la Milán Turín, la clásica más antigua del calendario creada en 1876, y que cumple 150 años con el reto de 174 km entre Rho y la Basílica de Superga.

Se trata de la última prueba italiana previa a la "classicissima" Milán San Remo del sábado, primer monumento de la primavera ciclista. A la cita van a faltar los nombres más relevantes del pelotón, como Pogacar o Van der Poel, pero en la nómina de inscritos resaltan nombres como los de Tom Pidcock, líder del Pinarello Q36.5, quien partirá como favorito en un recorrido que se resuelve en el ascenso final a Superga.

Entre los aspirantes se abre el pronóstico para suceder en el palmarés al mexicano Isaac del Toro, reservado para la San Remo. Entre los aspirantes el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe), el suizo Jan Christen (UAE), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) y el danés Magnus Cort (Uno X).

Entre los españoles, Movistar pondrá en liza al belga Cian Uijtdebroeks, la esperanza para las grandes vueltas en la escuadra telefónica, quien formará junto a los colombianos Einer Rubio y Diego Pescador, el ecutoriano Jefferson Cepeda, el eritreo Tesfatsion y los italianos Daniele Forlin y Mattia Proietti. Alex Aranburu llevará los galones del Cofidis con altas aspiraciones.



¿A qué hora y dónde ver la Milán Turín 2026?

Día: miércoles 178 de marzo.

Hora: 5:55 a.m. (Colombia).

Transmisión: Directv Sports / DGO.



Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Milán Turín 2026 AFP

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Recorrido, perfil y altimetría de la Milán Turín 2026

La Milán Turín consta de un recorrido de 174 kilómetros, con inicio en Rho y final en la Basílica de Superga, que propone un doble ascenso en los decisivos 24 últimos kilómetros. La primera mitad de la clásica es llana y atraviesa el valle del Po, pasando por Magenta, Novara y Vercelli antes de dirigirse hacia el río Po y continuar por la planicie.

La segunda mitad es ondulada, pero sobre carreteras rectilíneas que conducen hasta el circuito final. A 24 de meta llega el primer ascenso a Superga, con 5 km que incluyen rampas al 9,1% de media, con un repecho del 14. En la primera pasada se recortan 600 metros al tomar el desvío y descenso para afrontar el paso definitivo.

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El tramo final arranca en Turín, en el Corso Casale, donde comienza la subida a hasta meta. La colocación y el sentido táctico serán claves, ya que cerca de la pancarta hay un giro en U hacia la izquierda que da paso a una rampa del 8,5%, antes de la última curva, situada a 50 metros de la llegada.