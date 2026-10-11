Nairo Quintana se despidió del ciclismo en Cartagena; así se vivió su Gran Fondo

Cartagena se convirtió en el escenario de una despedida histórica para Nairo Quintana. Este domingo 11 de octubre, el ciclista boyacense compartió con miles de aficionados en el Gran Fondo Fest 2026, un evento que reunió a grandes figuras del pedalismo internacional y marcó el cierre simbólico de su trayectoria como profesional ante el público colombiano.

La jornada congregó a 6.900 ciclistas procedentes de 21 países, quienes se sumaron a una celebración que trascendió lo deportivo. Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim 'Purito' Rodríguez y Samuel Sánchez fueron algunas de las leyendas que acompañaron a 'Nairoman' en este momento especial.

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El encuentro también contó con la participación de aficionados y deportistas que llegaron a Cartagena para recorrer las carreteras de Bolívar y rendir homenaje a uno de los corredores más importantes en la historia del ciclismo colombiano.

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Un recorrido para despedir a una leyenda

El Gran Fondo fue el plato fuerte de la jornada, con un recorrido de 186 kilómetros que puso a prueba la resistencia de los participantes. La programación también contempló el Medio Fondo, de 106 kilómetros, y la modalidad Retadores, de 50 kilómetros, para que ciclistas con diferentes niveles de preparación pudieran hacer parte de la fiesta.



Las rutas atravesaron Cartagena y varios municipios de Bolívar, entre ellos Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima. Así, la despedida de Quintana se convirtió en una oportunidad para reunir a la comunidad ciclística y acercar a los aficionados a figuras que protagonizaron grandes batallas en las carreteras europeas.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en su Gran Fondo 2026 Alcaldía de Cartagena

El final de una carrera inolvidable

La cita tuvo un significado especial para Nairo, quien disputó su última competencia profesional el pasado 3 de octubre, durante el Giro de Emilia, en Italia. Una semana después, Cartagena le brindó la oportunidad de compartir con sus seguidores y celebrar el camino recorrido durante años de competencia al más alto nivel.

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El colombiano, campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, deja una huella imborrable en el deporte nacional, con actuaciones memorables en el Tour de Francia y una generación de aficionados que encontró en sus triunfos un motivo de orgullo.

Con bicicletas, leyendas y miles de personas en las carreteras, el Gran Fondo Nairo Fest cerró un capítulo de la historia deportiva del país: el de un corredor que llevó la bandera colombiana a lo más alto del ciclismo mundial.