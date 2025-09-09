Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué fue recortada la etapa que ganó Egan Bernal en la Vuelta a España 2025?

¿Por qué fue recortada la etapa que ganó Egan Bernal en la Vuelta a España 2025?

El colombiano Egan Bernal obtuvo su primer triunfo en una Vuelta a España, sin embargo, hubo cambios en el recorrido de última hora que obligaron a improvisar a ciclistas y organizadores.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:26 p. m.
Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.
Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.
Getty Images.