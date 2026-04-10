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Gol Caracol  / Ciclismo  / París Roubaix 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, en TV, este monumento, EN DIRECTO y ONLINE

París Roubaix 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, en TV, este monumento, EN DIRECTO y ONLINE

Después de haber medido fuerzas en el Tour de Flandes, es hora de un nuevo mano a mano entre Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, ahora en la París Roubaix.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, favoritos a ganar la París Roubaix 2026
Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, favoritos a ganar la París Roubaix 2026
AFP

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