París Roubaix 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, en TV, este monumento, EN DIRECTO y ONLINE

"Cuando entras en el Bosque de Arenberg, cierras los ojos y rezas". Bienvenidos al sector adoquinado más célebre y más peligroso de la París Roubaix. Bienvenidos al Infierno del Norte.

Este domingo 12 de abril, el famoso camino empedrado de 2.300 metros que atraviesa el bosque de Raismes-Saint-Amand-Wallers, promete de nuevo ser el lugar donde el pelotón ciclista salte hecho añicos durante la Reina de las Clásicas.

Faltarán aún 95 kilómetros para llegar al velódromo de Roubaix, pero será en este sector donde se haga el cribado entre los aspirantes a la gloria y aquellos que acaben abandonando o, incluso, en el hospital.

"Este pavé es muy diferente de los demás. Muy duro. Completamente disociado. Golpea muchísimo. Hay un gran riesgo de pinchazos, de rotura de una rueda o de la bicicleta. Mientras no se haya pasado Arenberg, no hay ninguna garantía de llegar hasta Roubaix", resumió Thierry Gouvenou, el director de la prueba, vencedor de la París Roubaix amateur en 1990 y séptimo entre los profesionales en 2002.



Oficialmente, llamada la Drève des Boules d’Hérin, este tramo martiriza al pelotón desde 1968, por iniciativa de Jean Stablinski, campeón del mundo en 1962, que trabajó en las minas de Arenberg antes de hacerse ciclista. Desde entonces, generaciones de corredores se han dejado ahí los dientes o un fémur.

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En esta ocasión, cuando se corra la edición 123 de la París Roubaix, quienes se darán cita serán los 'capos' y siempre favoritos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) y Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech). Además, nunca se puede descartar a Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), pese a su discreta temporada.

Otros de los nombres que se deben tener en cuenta son Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Mads Pedersen (Lidl - Trek) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), quienes siempre dan espectáculo. La presencia de cada uno de ellos, sumado al recorrido y la dificultad del mismo, hacen de este monumento algo muy especial.

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¿A qué hora y dónde ver la París Roubaix 2026?

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 6:00 a.m.

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo); aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/)