Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Sergio Higuita, subcampeón del AlUla Tour 2026: se le escapó el título por 13 segundos

Sergio Higuita, subcampeón del AlUla Tour 2026: se le escapó el título por 13 segundos

Este sábado, el ciclista colombiano Sergio Higuita estuvo muy cerca de ganar el AlUla Tour, pero se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Sergio Higuita, Jan Christen e Igor Arrieta en el podio del AlUla Tour 2026.
Sergio Higuita, Jan Christen e Igor Arrieta en el podio del AlUla Tour 2026.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad