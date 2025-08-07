Publicidad

Vuelta a Burgos 2025, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 4 con Nairo Quintana y Egan Bernal

Este viernes 8 de agosto, la cuarta jornada de la Vuelta a Burgos 2025 tendrá un recorrido de 162,7 kilómetros entre las localidades de Doña Santos y Regumiel de la Sierra.