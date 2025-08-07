Vuelta a Burgos 2025, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 4 con Nairo Quintana y Egan Bernal

La cuarta jornada de la Vuelta a Burgos 2025 – bautizada «Energía natural» – se disputa el viernes 8 de agosto sobre un recorrido de 162 kilómetros de media montaña que parte a las 12:39 h de las instalaciones de Burpellet, en Doña Santos, y concluye en torno a las 16:45 h en Regumiel de la Sierra, localidad que se estrena como línea de meta.

El banderazo neutralizado recorrerá el complejo industrial de Burpellet – ejemplo de economía circular basada en la biomasa – antes de lanzar la prueba hacia Espinosa de Cervera y Briongos de Cervera. La carrera enlazará después Ciruelos de Cervera y Tejada para alcanzar Quintanilla del Coco y Santibáñez del Val. Desde allí se adentrará en los tres túneles enclavados en la garganta de La Yecla, un espectacular desfiladero que obligará al pelotón a estirarse antes de regresar, por el mismo valle, a Briongos y Ciruelos y repetir el paso por Tejada, Quintanilla y Santibáñez.

El trazado gira entonces hacia Santo Domingo de Silos, donde el monasterio benedictino ofrecerá un telón histórico incomparable, y continúa por Carazo hasta Hacinas y Salas de los Infantes. En Castrillo de la Reina la ruta toma rumbo a Palacios de la Sierra, escenario del único sprint intermedio y del giro a la carretera que marca el inicio del Alto del Collado de Vilviestre (3.ª cat.): 5,2 km al 3,9 % con un último kilómetro al 6 % que invitará a los primeros ataques.

El descenso conduce a Vilviestre del Pinar y, ya en la provincia de Soria, a San Leonardo de Yagüe y Navaleno, donde arranca el segundo puerto puntuable: el Alto del Cargadero (3.ª cat.), 7,7 km al 3,3 % con rampas que alcanzan el 6,6 % en la parte final. Coronada la cota a 1.346 m, el pelotón afrontará un terreno ondulado a través de Canicosa de la Sierra antes de dirigirse al descenso decisivo que desemboca en Regumiel de la Sierra. La meta, ubicada en la travesía principal de la localidad, premiará la potencia de los supervivientes tras una jornada sin respiro entre pinares.



Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025

Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025. Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025

Fecha: viernes 8 de agosto.

Hora: 5:53 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Claro Sports.