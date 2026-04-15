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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana, tras América 2-1 Alianza

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana, tras América 2-1 Alianza

América de Cali ganó su primer partido en la Copa Sudamericana 2026, tras superar a Alianza Atlético, en el Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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América de Cali vs. Alianza Atlético.
América de Cali vs. Alianza Atlético.
AFP.

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