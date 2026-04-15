Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana, tras América 2-1 Alianza

Este miércoles, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali venció 2-1 a Alianza Atlético en la segunda jornada del grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto escarlata tuvo que reaccionar tras un inicio adverso y terminó remontando para conseguir su primera victoria en el torneo.

El equipo peruano golpeó primero a los 31 minutos con un destacado tanto de Ariel Muñoz. Los dirigidos por David González no bajaron los brazos y, antes del descanso, encontraron el empate: al 44’, Tomás Ángel habilitó a Daniel Valencia, quien definió con sutileza, elevando el balón ante la salida del arquero.

En el complemento, América inclinó la balanza a su favor. A los 55’, Yeison Guzmán fue derribado en el área por el portero Daniel Prieto y el árbitro no dudó en sancionar penal. El propio Guzmán se encargó de la ejecución, marcó desde los doce pasos y desató la celebración de los ‘diablos rojos’.

Con esta victoria, los 'escarlatas' se ponen como líderes del grupo A con cuatro puntos mientras que los peruanos son últimos con una unidad. Cabe recordar, que, este jueves Tigre y Macará se enfrentan en el complemento de esta fecha 2.



Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana 2026



# Equipos PJ PG PE PP DIFF GOLES PTS 1 América 2 1 1 0 +1 3:2 4 2 Tigre 1 0 1 0 0 1:1 1 3 Macará 1 0 1 0 0 1:1 1 4 Alianza Atlético 2 0 1 1 -1 2:3 1